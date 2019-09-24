Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Итоги второго года международной программы для молодежи подвели на Impact Hub Almaty, сообщает пресс-служба компании «Шеврон».

«Итоги второго года международной программы для молодежи были подведены на площадке Impact Hub Almaty. Social Impact Award (SIA) Kazakhstan – это совместная работа Impact Hub Almaty (IHA) в партнерстве с компанией «Шеврон», целью которой является поддержка социально-предпринимательских инициатив среди молодежи 18 — 30 лет», — говорится в сообщении во вторник.

Было подано более 90 заявок для участия в программе, и из них 17 проектов получили возможность пройти трехмесячную инкубационную программу и возможность поработать с менторами. Далее, 11 проектов презентовали результаты своей работы и свой вклад в развитие общества в рамках 17 целей устойчивого развития ООН, где они предложили новые подходы в образовании, трудоустройстве уязвимых групп, экологии, а также работе с пожилыми людьми. Часть проектов сумели начать свою деятельность, получив первый доход и базу клиентов уже во время инкубационного периода программы.

«Авторы четырех лучших проектов получили грант на общую сумму Т2 млн и помощь в виде менторской поддержки для дальнейшего развития своих проектов. Также, им выпала возможность представить Казахстан на глобальном саммите Social Impact Award в Киеве (Украина), который пройдет с 3 по 7 декабря 2019 года», — уточнили в пресс-службе.

Social Impact Award является крупнейшей молодежной программой по социальному предпринимательству в Европе, которая начала свою деятельность в Казахстане в 2018 году. За период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года программа провела 13 бесплатных воркшопов и шесть информативных сессий в университетах городов Алматы и Нур-Султан для более чем 300 молодых людей. Программа также поддержала 25 молодых команд в их развитии социально-предпринимательских проектов, из которых семь проектов получили денежные гранты. Площадка Impact Hub Almaty предоставила участникам программы не только образовательную и финансовую поддержку, но и нетворкинг-площадку, где они нашли новых друзей, клиентов и партнеров для начатия своего пути в решение важных социальных задач общества.

«Социальное предпринимательство, ведение своего проекта – это для меня новый опыт, новая ответственность, новые навыки. SIA Kazakhstan делает акцент на поддержку молодых социальных предпринимателей и это очень важно. У SIA Kazakhstan получилось создать атмосферу поддержки для отдельного участника и дружелюбного сообщества, где ты не среди акул, а среди соратников. Лично я получила замечательную встречу с ментором, который до сих пор помогает мне не только практическим советом, но и морально. 5 октября английская версия моей книги выходит на площадке Amazon и начало продаж первой книги на русском и казахском языках в Казахстане запланированы на 1 декабря 2019 года», — сказала участница программы SIA и основательница проекта Mindful Generation Екатерина Ли.

«Я безмерно благодарен SIA и ее команде: в короткий срок я подтянул свои навыки проектного менеджмента и обрел возможность раскрыть свой потенциал социального предпринимателя! За три месяца я создал бренд United Qazaqstan, распродал изделий на сумму Т250 тыс., согласовал сотрудничество с пятью одинокими мамами, организовал для них курсы по освоению навыков шитья, расширил ассортимент до восьми уникальных изделий, организовал цех, наладил поставки материала и фурнитуры из Бишкека. Но самое главное – я собрал крепкую команду с общими ценностями, и должен сказать, нам безумно нравится то, чем мы занимаемся!» — признался участник нынешнего года программы и основатель проекта United Qazaqstan Бекнур Рахманкулов.

Все проекты участников 2019 года, участвовавших в общественном голосовании, представлены по следующей ссылке: https://kazakhstan. socialimpactaward.net

Аккаунты программы в социальных сетях:

Facebook – https://www.facebook.com/ socialimpactaward/

Instagram – https://www.instagram.com/sia_ kazakhstan/

По всем вопросам вы можете связаться с Фаридой Наврузбековой, проектным координаторо SIA Kazakhstan, farida.navruzbekova@ socialimpactaward.net, +7 708 298 8419.