Открыть в музее-заповеднике Сарайшык строительный цех предлагает депутат

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Открыть в музее-заповеднике Сарайшык небольшой строительный цех для обеспечения качественного стройматериала из глины для реставрации памятника культуры предлагает депутат мажилиса парламента РК Серик Сейдуманов.

«Осмотрев раскопки, мы убедились, что можно восстановить построенные в средневековье комплексы Сарайшык, к примеру, караван-сарай или высокие курганы. Для этого, возможно, необходимо открыть в Сарайшыке небольшой строительный цех и делать строительный материал из собственной глины Сарайшыка. При этом проведенные до сегодняшнего дня реставрационные работы и их строительные материалы не выдерживают критики», — сказал Сейдуманов на заседании мажилиса в среду, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК.

При этом он подчеркнул, что Сарайшык можно превратить в туристическую зону, однако этому препятствует материально-техническая база музея-заповедника.

«Сарайшык можно полностью превратить в туристическую зону, но материально-техническая база музея не соответствует современным требованиям. На 2019 год средства не выделены, для этого важно ускорить строительство нового туристического центра. Под центр выделена земля, готовятся документы, но лучше этот вопрос не затягивать», — отметил депутат.

Кроме того, он подчеркнул необходимость возврата в Казахстан архивных данных и музейных экспонатов, имеющих отношение к Сарайшыку, из других стран.

«Научная оценка истории и наследия городища Сарайшык – это требование времени. При этом архивные данные, имеющие отношение к городищу, находятся в мировых архивах, а экспонаты Сарайшыка находятся в мировых музеях. Особенно важно возвращение их из России, Китая, стран Европы или изготовление их копий», — добавил Сейдуманов.