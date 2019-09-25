Выплаты при потере работы должны соответствовать прожиточному минимуму в РК

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Выплаты при потере работы должны соответствовать прожиточному минимуму, считает депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

«По официальным нормам прожиточный минимум в РК составляет Т29 668, что в 1,4 раза выше социальной выплаты при потере работы (…). Мы (депутатская фракция «Народные коммунисты» – КазТАГ) полагаем, что размер выплат при потере работы должен, как минимум, превышать прожиточный минимум», — сказал Конуров на заседании мажилиса в среду, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК.

Более того, мажилисмен отметил, что в Казахстане в настоящий момент при росте средней зарплаты размер выплат при потере работы сокращается. Свои выводы он подкрепил статистическими данными.

«В 2018 году средний размер данной выплаты (при потере работы – КазТАГ) из государственного фонда социального страхования составил Т24 816, при этом средняя заработная плата равнялась Т176 тыс. За I полугодие нынешнего года заработная плата выросла до Т177 тыс., тогда как средний размер выплаты снизился до Т22 736. По состоянию на август текущего года средняя зарплата достигла уже Т188 тыс., а выплата из фонда сократилась до Т22 тыс. Таким образом, происходит парадоксальное снижение выплат при росте зарплаты. В настоящее время коэффициент замещения доходов в РК составляет 0,3 (в то же время по минимальным стандартам Международной организации труда (МОТ) он допускается не менее 0,45). Если взять вышеуказанные цифры, они говорят о явных нестыковках при исчислении: либо размер зарплат специально занижается при уплате отчислений в фонд, тем самым нарушаются интересы работников, либо реальные зарплаты в стране значительно ниже, чем декларируется официальной статистикой», — заключил Конуров.

По словам депутата, в Костанайской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях ситуация еще хуже – средний размер выплаты при потере работы не превышает Т15 тыс., то есть половины прожиточного минимума, что делает выплату «символической».

«За I полугодие текущего года число участников системы социального страхования превысило 5,6 млн человек, в фонд внесено порядка Т119 млрд. В целом размер инвестированных активов превышает Т1,5 трлн. Весь этот капитал сформирован самими работодателями и работниками, но при наступлении случая социального риска участникам системы, созданной их трудом, полагаются крайне низкие суммы. Фракция «Народные коммунисты» считает такое положение дел недопустимым. Считаем, что надо приступить к формированию полноценной системы страхования пои потере работы», — добавил спикер.

Также депутат обратил внимание на неэффективность инвестирования средств государственного фонда социального страхования.

«По данным на конец 2018 года, Т120 млрд из активов государственного фонда социального страхования было инвестировано в облигации холдинга «КазАгро», что является самым крупным вложением. Просим сообщить, почему было принято такое решение, какова сумма инвестиций в данные ценные бумаги в целом, и каковы гарантии возврата средств, учитывая убытки холдинга», — резюмировал Конуров.