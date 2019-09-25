Сроки обмена информацией между таможенниками СНГ сократят до двух месяцев – Смаилов

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Сроки обмена информацией между таможенниками государств-участников СНГ сократят до двух месяцев, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Основным нововведением законопроекта является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными, так и непосредственно между территориальными таможенными органами стран-участниц СНГ (…). Срок запросов сократится до одного-двух месяцев», — сказал в среду Смаилов на заседании мажилиса парламента в ходе обсуждения проекта Закона РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года».

По его словам, в этом и заключается важность внесения изменений в соглашение от 1994 года.

«По существующему соглашению весь обмен информацией осуществляется только между центральными таможенными органами. Если территориальный орган, проводя проверку, нуждается в информации от аналогичного территориального органа сопредельного государства, то ему сначала нужно отправить запрос в свой центральный орган, тот пересылает его в центральный орган сопредельного государства, там его спускают в «территорию», и по этой же цепочке обратно идет ответ. Весь процесс занимает по времени от 6 до 8 месяцев, и это негативно влияет на оперативность проверочных мероприятий», — подчеркнул первый вице-премьер.

Вместе с этим он добавил, что государства-участники СНГ не планируют создания единого информационного центра таможенных органов.

«Запросы, речь о которых идет в соглашении, осуществляются на бумажных носителях – это сказано в статье 11 законопроекта, и документы могут быть отправлены по факсу либо электронной почте с обязательным отправлением оригиналов почтой. Так что обмен будет осуществляться на бумаге. Вместе с тем информационные системы у каждого органа имеются, и в будущем мы будем рассматривать возможность онлайн-обмена», — уточнил Смаилов.

При этом он отметил, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) национальные системы таможенных органов, в рамках которых формируется вся необходимая информация, полностью соответствуют требованиям единого таможенного кодекса, и «мы в онлайн-режиме обмениваемся информацией».

Депутаты мажилиса парламента одобрили проект Закона РК «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года» единогласно.