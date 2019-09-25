Устранить коррупционные риски в госзакупках рекомендовал Всемирный банк Казахстану

Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Устранить коррупционные риски в государственных закупках рекомендовал Всемирный банк (ВБ) Казахстану, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«ВБ совместно с министерством финансов Республики Казахстан представил вниманию представителей государственных органов, частного сектора и гражданского общества результаты оценки казахстанской системы государственных закупок. (…) По итогам оценки ВБ подготовлены рекомендации, которые включают в себя следующее: усовершенствования процессов управления контрактами и мониторинга эффективности, развития навыков персонала, занимающегося закупками, а также целенаправленные меры по устранению коррупционных рисков», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что «за последнее десятилетие понимание государственных закупок перешло из административной задачи, основанной на соблюдении требований, в стратегическую и ориентированную на результат функцию, которая включает в себя активное участие многих заинтересованных сторон, включая общественность».

«Это привело к появлению нового поколения системы государственных закупок, с акцентом на эффективности, усилении контроля и подотчетности, эффективных антикоррупционных механизмах, инновационных подходах к закупкам, аналитике больших данных и искусственном интеллекте, а также общественном контроле», — заявили в минфине.

ВБ начал оценку в 2018 году совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Исламским банком развития (ИБР) и Азиатским банком развития (АБР). Как отмечается, используя универсальную методологию оценки систем закупок (MAPS), эксперты провели анализ по следующим направлениям: нормативно-правовая база, институциональные рамки и потенциал управления, операции по закупкам и рыночная практика, а также подотчетность, добросовестность и прозрачность.

«Эффективное расходование государственных финансов критически важно, поскольку страны тратят около 15–20% ВВП на приобретение товаров, работ и услуг на реализацию государственных программ и инвестиционных проектов. Таким образом, данная совместная работа является своевременной возможностью ускорить внедрение современных, эффективных, устойчивых и инклюзивных систем государственных закупок в Казахстане», — сказал постоянный представитель ВБ в Казахстане Жан Франсуа Матье.

В минфине РК уточнили, что оценка казахстанской системы государственных закупок включала в себя три основных направления: 1) обзор нормативно-правовой базы в сфере закупок; 2) обзор управления контрактами и рассмотрение жалоб; 3) анализ систем закупок на предмет выявления сильных и слабых сторон, а также определение по принимаемым мерам в повышении качества, эффективности и результативности системы закупок в стране.