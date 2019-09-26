Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп: «Мы надеемся, что Казахстан положит конец деятельности FETÖ»

Представитель крупного зарубежного государства поднимает вопрос о нависающей над Казахстаном угрозе со стороны неких сил, а у нас его такие высказывания упорно замалчиваются. Возникает вопрос: что все это означает?!

Издание Haberler.com опубликовало статью под названием «Kazakistan’ın FETÖ’nün faaliyetlerine son vereceğini umuyoruz» — «Мы надеемся, что Казахстан положит конец деятельности FETÖ».

В ней говорится так: «Спикер Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп заявил, что он полагает, что казахские власти вернут (Турции) лидеров террористической организации Фетхуллаха Гюлена (Fethullahçı Terör Örgütü — FETÖ), заморозят их активы и прекратят деятельность (созданных ими) средств массовой информации.

Мустафа Шентоп встретился с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным в столице Казахстана Нур-Султане, куда он прибыл с тем, чтобы принять участие в работе 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».

Мустафа Шентоп и Нурлан Нигматулин. (Фото: пресс служба Мажилиса РК)

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития связей между двумя странами и проведения эффективной борьбы с FETÖ.

Мустафа Шентоп в своей речи указал на необходимость укрепления основанных на стратегическом партнерстве исторических братских отношений во всех сферах жизни в ближайшие годы.

Спикер турецкого парламента, указав на то, что движение FETÖ в других странах, где оно действует, представляет собой такую же серьезную угрозу национальной безопасности, какую она являет собой в Турции, напомнил о том, что президент-основатель Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Назарбаев стал первым иностранным государственным руководителем, посетившим Турецкую Республику после имевшей место 15 июля 2016 года попытки государственного переворота.

Мустафа Шентоп отметил, что реальные намерения этой террористической организации в отношении других стран также сводятся к захвату там политической власти.

«Именно по этой причине мы считаем, что над Казахстаном, дружественной и братской для Турции страной, нависает угроза со стороны этой организации. На данный момент мы надеемся, что казахские власти в ближайшем будущем вернут (Турции) главарей FETÖ, заморозят их активы и остановят деятельность (созданных ими) средств массовой информации», — сказал он.

Мустафа Шентоп заявил о том, что многие другие страны предприняли необходимые шаги в контексте борьбы против движения FETÖ.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем принятия (аналогичных) безотлагательных мер в Казахстане», — сказал он».

Как на все эти высказывания спикера турецкого парламента об организации Фетхуллаха его казахстанский коллега Нурлан Нигматуллин отреагировал – не известно. В вышеуказанной статье на этот счет ничего не сообщается.

Еще меньше сведений по этой теме дается в сообщениях казахстанских СМИ о встрече председателей парламентов двух стран. Вернее – там высказывания Мустафы Шентопа касательно FETÖ совсем не упоминаются. Как будто при указанной встрече вообще не было никакого разговора про это движение.

Официальное государственное информационное агентство Казинформ опубликовало материал под названием «Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества». Здесь нет ни единого упоминания о том, что спикер турецкого парламента поднимал вопрос, связанный с находящимися на территории Казахстана лидерами организации Фетхуллаха Гюлена.

Глава законодательной власти крупного зарубежного государства при состоявшейся в столице нашей страны официальной встрече поднимает вопрос о нависающей над Казахстаном угрозе со стороны неких сил, а у нас его такие высказывания упорно замалчиваются. Возникает вопрос: что все это означает?!

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