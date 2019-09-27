Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен в скором времени довести добычу нефти до 110 млн тонн в год, сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на конференции, посвященной 120-летию казахстанской нефти XII Евразийского форума KAZENERGY.

«Прошлый год был отмечен очередными рекордными показателями в нефтегазовой отрасли Казахстана. Мы вышли на 90-миллионный рубеж по добыче нефти. И это не предел. Благодаря реализуемым проектам роста на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, являющихся драйверами развития отрасли, в скором времени добычу нефти в стране планируется увеличить до 110 млн тонн в год», — сказал Скляр в пятницу, приветствуя участников конференции от имени правительства.

Он отметил, что Казахстан за истекший период «прошел сложный путь в своем политическом и экономическом развитии, заняв достойное место на международной арене».

«Нефтегазовая промышленность всегда была флагманом нашей экономики, представляя собой одну из наиболее привлекательных сфер для инвестирования. Отмечая эту знаменательную дату, сегодня мы стоим на пороге новых свершений, которые позволят создать нефтегазовую индустрию нового формата», — сказал вице-министр.

Как подчеркнул замглавы правительства, «нынешний результат – огромный труд многих поколений нефтяников», благодаря которому «сегодня Казахстан входит в топ-15 стран по производству нефти».

«Профессия нефтяника – одна из самых трудных и благородных. За всю историю нефтегазовой отрасли в нашей стране выросло не одно поколение нефтяников. И сегодня каждое предприятие, на котором они работают, вносит свой вклад в общее благополучие. В настоящее время нефтегазовая отрасль Казахстана ставит перед собой новые цели. Мы будем наращивать не только производственный и экспортный потенциал, но и развивать новейшие технологии, чтобы быть сильными и конкурентоспособными на международных рынках. Через инновации мы сможем добиться еще большего успеха», — добавил Скляр, поблагодарив ветеранов и работников нефтегазовой сферы.

Форум KAZENERGY проходит в рамках Kazakhstan Energy Week-2019 (KEW-2019) – энергетической недели, которая продлится с 23 по 27 сентября. Для участия в KEW-2019 в столицу Казахстана прибыли 2,5 тыс. делегатов более чем из 50 стран.

Напомним, в сентябре 2013 года уже сообщалось, что Казахстан планирует выйти на уровень добычи нефти в размере 110 млн тонн в год. Тогда занимавший пост министра нефти и газа Узакбай Карабалин сообщал, что реализация указанных планов, по «пессимистическим прогнозам», намечена к 2030 году.