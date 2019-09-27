Поправки по вопросам борьбы с отмыванием нелегальных доходов внесли в мажилис

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесли в мажилис, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«Казахстан в 2021-2022 годах должен пройти оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в связи с чем и был разработан законопроект. Поправки вносятся с целью создания механизмов реализации резолюций СБ ООН, внедрения международных стандартов и дальнейшего совершенствования национальной системы в сфере ПОД/ФТ, совершенствования антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», — сообщил вице-министр финансов Канат Баедилов.

Представляя основные направления законопроекта, он отметил, что «рекомендациями ФАТФ предусмотрены новые требования, относящиеся к противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)».

«Законопроектом предусмотрено установление компетенции уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению перечня организаций и лиц, причастных к ФРОМУ, на основании резолюций совета безопасности ООН. Перечень будет доведен до всех госорганов и субъектов финансового мониторинга. В целях совершенствования действующих механизмов, относящихся к противодействию финансированию терроризма, предлагается изменить порядок формирования перечня организаций и лиц, причастных к финансированию терроризма в части получения сведений непосредственно от комитетов совбеза ООН и расширение оснований для исключения из перечня», — пояснил замглавы минфина.

Госорганы также будут вправе отказывать лицам из перечня в государственной регистрации морских судов и регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.

«В целях реализации международных стандартов ФАТФ в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма. Предлагаемые меры в сфере ПОД/ФТ будут распространяться на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями», — уточнили в ведомстве.

В законопроекте также предусмотрены обязательства для некоммерческих организаций (НКО).

«Предлагается создать Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер, а также Фонд конфискованного имущества в виде отдельной системы учета (базы данных). Также внесены изменения в статью 214 КоАП РК», — добавил Баедилов.