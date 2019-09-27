По итогам года в Казахстане можно прогнозировать инфляцию на уровне 5,7-6%

Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По итогам текущего 2019 года можно прогнозировать инфляцию на уровне 5,7-6%, предполагает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«В целом, можно прогнозировать инфляцию на уровне 5,7-6% годовых (смотрите график), если не будет валютных шоков, но тут я прогнозирую буквально «на глазок», потому что рисков в экономике гораздо больше», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение о том, что Казахстан вошел в пятерку лидеров по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства.

Национальный банк и правительство сейчас в тесной связке, отметил эксперт, и более-менее прилично просчитывают внешнеэкономические риски.

«В случае рисков ускорения темпов инфляции они, вероятнее всего, повысят базовую ставку. Подтверждением тому 10 сентября, когда Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%», — констатирует собеседник агентства.

То есть, продолжил спикер, казахстанская экономика выдержит плановый коридор ниже 6%, хотя инфляция может приблизиться довольно близко к верхней границе.

«У инфляции в целом нет низких или высоких показателей, если это ниже 10% годовых. Главное в инфляции – это ее прогнозируемость и предсказуемость. Одинаково плохи низкий и высокий уровни инфляции, вне коридора», — отмечает эксперт.

В последнее время, дополнил он, инфляция, которую считает министерство экономики, находится в заданном и плановом коридоре.

«И она (инфляция – КазТАГ) постепенно снижается с уровня 2015 года, когда макроэкономические показатели сильно пострадали от падения тенге к доллару», — отметил собеседник агентства.

На вопрос, как портмоне рядового жителя Казахстана реагирует на инфляцию, спикер ответил, что «у каждого она (инфляция – КазТАГ) своя».

«Кто-то может есть картошку и ездить на автобусе, одеваться на базаре – и его инфляция будет относительно низкая, потому что он потребляет в большинстве своем казахстанский продукт. Если же у человека на столе норвежский лосось, израильское авокадо, а ездит он на новых марках Mercedes, то, вероятнее всего, с ослаблением национальной валюты его инфляция будет двузначной», — поделился своими наблюдениями финансовый консультант.

На вопрос, сможет ли казахстанское правительство исполнить обещанное и удержать инфляцию в заданном коридоре, эксперт ответил, что «коридор выдержать можно почти в любых условиях».

«Но совсем другой вопрос, какой ценой? Она (цена – КазТАГ) далеко не всегда может быть приемлемой. Если на рынке будут валютные колебания, то это неминуемо скажется на инфляции. Можно только надеяться, что коридор все же останется», — резюмировал Рысмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан вошел в пятерку лидеров по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства.

«Узбекистан лидирует по уровню инфляции среди стран постсоветского пространства по итогам первого полугодия 2019 года. За январь-август цены в стране выросли на 8,2%. Далее за Узбекистаном в рейтинге стран с самой высокой инфляцией в первом полугодии 2019 года расположились Таджикистан (уровень инфляции – 5,8%), Молдова (4%), Грузия (3,1%) и Казахстан (3%)», — говорится в сообщении.