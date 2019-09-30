Арест главврача Тезекбаева прокомментировали в Верховном суде РК

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ — Арест главного врача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева прокомментировали в Верховном суде (ВС) РК, передает корреспондент агентства.

«Следственный судья Алматы Загиев Б. 22 сентября согласился с решением о содержании под стражей врача (главного врача Алматинской городской больницы №4 – КазТАГ) Тезекбаева Каната, принятым руководителем следственно-оперативной группы, старшим следователем департамента экономических расследований (ДЭР) по Алматы Кыдыралиевым Д., согласованным с прокурором Турксибского района Алматы Омарбаевым Е., поддержанным в суде прокурором отдела прокуратуры Турксибского района Алматы Мукангалиевым Д. 25 сентября апелляция отменила это решение, отказав ДЭР и прокуратуре Алматы в санкционировании содержания под стражей, и признав допущение по делу грубых и существенных нарушениях норм УПК при избрании данной меры пресечения», — написал пресс-секретарь ВС РК Айдос Садвакасов в соцсети в понедельник.

Он отметил, что судья в отставке Загиев работал следственным судьей всего неделю.

«Он привлечен к отправлению правосудия по представлению председателя Алматинского горсуда Абдиканова Н. на два месяца из-за большой судейской нагрузки на период отсутствия судьи, находящегося в отпуске по уходу за ребенком. В представлении Загиев Б. характеризован как опытный и квалифицированный судья с 20-летним судейским стажем», — пояснил пресс-секретарь ВС РК.

Он подчеркнул, что решение о привлечении Загиева к судейской деятельности отменено, отправлением правосудия он теперь не занимается.

«Вопрос о дисциплинарной ответственности судьи будет рассмотрен в порядке, предусмотренном нормами Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей», — резюмировал Садвакасов.

Как сообщалось ранее, брат Нурсултана Кудебаева Бахтияр Абдраимов заявил, что заявление супруги главврача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева Дины Тезекбаевой президенту РК Касым-Жомарту Токаеву – ложь от начала до конца.

По его данным, 28 июля Кудебаев упал с квадроцикла, получил оскольчатый перелом ключицы, лопатки, четырех ребер и с таким диагнозом был госпитализирован в больницу №7, а 30 июля был переведен в больницу №4. Внезапная остановка сердца Кудебаева произошла в ходе операции 1 августа по накладыванию пластины на сломанные кости. 21 августа он был вывезен в Германию, где и скончался.

Напомним, следственный суд №2 Алматы арестовал главного врача Алматинской городской больницы №4 Каната Тезекбаева на два месяца по обвинению в части 3 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК. Также был арестован анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Арест вызвал широкий резонанс – общественность считает, что дело связано со смертью в Германии заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана Кудебаева, который приходился сыном начальнику департамента полиции (ДП) города Серику Кудебаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента, министерству здравоохранения и акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву взять дело на свой контроль. Позже стало известно, что Тезекбаев отпущен под подписку о невыезде, а анестезиолога Тунгушбаева отпустили.