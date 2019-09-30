Временной лаг между изменением базовой ставки и изменением темпов инфляции в РК назвал эксперт

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Временной лаг между изменением процентной (базовой) ставки и изменением темпов инфляции в Казахстане составляет от 3 до 6 месяцев, считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

«Процентная ставка и инфляция – явления тесно взаимосвязанные. Как уровень ставки влияет на инфляцию, так и динамика инфляции отражается на последующей динамике процентной ставки. Если есть ожидания, что инфляция будет расти и выйдет за обозначенные пределы, то регулятор, как правило, повышает процентную ставку и наоборот. Соответственно, это уже отражается на стоимости денег, уровне сбережений, экономической активности и валютном курсе. Но обычно между изменением процентной ставки и изменением темпов инфляции существует временной лаг от 3 до 6 месяцев, прежде чем эти изменения станут заметны», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ заявление директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Виталия Тутушкина о том, что если инфляция в Казахстане продолжит расти за границу коридора, то базовая ставка будет еще раз повышена.

Эксперт вспомнил, что это хорошо видно на примере событий, которые происходили в 2015-2016 году на фоне валютных скачков.

«К примеру, вторая половина 2015 года выдалась напряженной – курс тенге стремительно обесценивался из-за падения рубля, цен на нефть и перехода на режим свободного плавания, как следствие, инфляция начала расти выше 10%, к концу года составляла около 15%, а к началу 2016 года приблизилась к 17%. Нацбанк в попытке остановить эти шоковые события опережающими темпами повышал процентную ставку: если в сентябре 2015 года ставка была в районе 12%, то к концу года она составляла 16%, а в начале 2016 года – уже 17%. Все это позволило остановить обесценивание тенге и темпы роста инфляции, к тому же и внешний фактор также начал улучшаться: к весне 2016 года нефть и рубль пошли в рост, следом потянулся и тенге. Нацбанк к лету 2016 года начал снижать ставку, а следом начали падать и темпы инфляции. В итоге ставка уже к началу 2018 года упала до 9,5% при инфляции менее 6%», — поделился наблюдениями собеседник агентства.

На вопрос, как он оценивает качество работы регулятора по инфляционному коридору, спикер ответил, что «нейтрально».

«Но тут надо сделать важную ремарку. В действительности, Нацбанк в довольно сложной ситуации, так как, очевидно, не является полностью независимым институтом, как того требует мировая практика. Это стало очевидно после того, как регулятор понизил процентную ставку до 9% в апреле этого года, хотя никаких особенных предпосылок для этого не было, зато была политическая установка «сверху». Для экспертного сообщества данное решение тоже было неожиданным», — считает Бейсембаев.

С другой стороны, полагает эксперт, многие параметры экономики находятся вне прямого контроля регулятора и над ними у него нет никакой власти.

«Важные для экономики Казахстана центры принятия решений находятся в действительности за пределами наших границ. Поясню на примере. Казахстан критически зависим от экспорта сырья: нефти, металлов, минералов. Именно их стоимость определяет, как мы будем жить. Однако стоимость эта определяется не нами и не у нас, и мы никак не можем на это повлиять. В итоге, если цены на сырье летят вниз, Нацбанку остается лишь наблюдать за этим и разбираться с последствиями, в то время как от него требуют низкой инфляции, стабильности курса тенге и экономического роста, а эти параметры подчас находятся в прямом противоречии друг с другом», — отметил собеседник агентства.

Опять же для наглядности, дополнил спикер, от Нацбанка требуют стимулировать экономику, давать дешевую ликвидность (понижая процентную ставку) и одновременно проследить, чтобы эта ликвидность не попала на валютный рынок и не дестабилизировала курс тенге.

«И одновременно с этим он должен каким-то образом удерживать инфляцию, которая, вероятно, вырастет из-за дешевой ликвидности, а значит, ставку он должен наоборот повышать, изымать лишнюю ликвидность, в том числе и из валютного рынка, но ведь простимулировать экономический рост уже не получится», — обозначил противоречия Бейсембаев.

Получается, детализирует он, что регулятор все время находится между «Сциллой и Харибдой»: либо обеспечить низкую инфляцию, но при этом иметь проблемы с экономическим ростом, либо обеспечивать экономический рост с риском иметь высокую инфляцию.

«Но иметь одновременно низкую инфляцию, дешевые кредиты, высокий экономический рост и стабильный курс валюты в реалиях нашей экономики – задача практически неосуществимая», — убежден эксперт.

На вопрос, означает ли заявление Тутушкина, что в недрах Нацбанка уже готово решение о повышении базовой ставки, собеседник агентства ответил, что «скорее всего, да».

«Теперь уже стало понятно, что инфляция выйдет за пределы коридора в 4-6% до конца года. Поэтому еще одно повышение базовой ставки можно будет ожидать с высокой долей вероятности», — уверен спикер.

По его мнению, гасить инфляционные риски с помощью исключительно базовой ставки не получится.

«Разумеется, одной базовой ставки недостаточно, чтобы снизить инфляционные риски. При всей своей мощи базовая ставка является лишь индикатором «средней температуры по больнице» и отражает другие процессы, которые происходят в экономике. Думаю, Нацбанк в рамках своей компетенции делает то, что реально может», — констатирует финансовый аналитик.

Вкупе с инфляцией спроса, отметил эксперт, у нас достаточно высокий уровень инфляции предложения (которая импортируется в том числе через валютный канал) из-за особенностей нашей экономики, представляющей из себя олигополию.

«Поэтому эти инструменты находятся вне зоны ответственности нашего регулятора и требуют политической воли», — подытожил Бейсембаев.

Напомним, 27 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка (НБ) РК Виталий Тутушкин заявил, что если инфляция в Казахстане продолжит расти за границу коридора, то базовая ставка будет еще раз повышена.

«Если мы будем видеть, что все-таки инфляция «не слушается» базовую ставку, то мы, конечно, ее (базовую ставку – КазТАГ) дальше будем повышать. Цель – не остаться в нейтральной зоне. Нам важна, именно с точки зрения базовой ставки, сама инфляция и то, где она находится», — сказал Тутушкин, отвечая на вопрос на второй научно-практической конференции Национального банка в прошлую пятницу в Алматы.

9 сентября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,25%.

Олигополия – это такая рыночная структура, при которой доминирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых фирм ограничен высокими барьерами.