К концу октября инфляция в Казахстане может вырасти до 6,1%

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Заканчивается сезон дешевых овощей и фруктов и до конца октября инфляция в Казахстане может дорасти до 6,1%, заявил экономист Арман Бейсембаев.

«Инфляция приблизится к верхней границе диапазона. Заканчивается сезон дешевых овощей и фруктов, которые теперь будут только дорожать. Поэтому вполне вероятно, что уже до конца октября инфляция окажется в районе 6-6,1%», — ответил Бейсембаев в ходе опроса аналитиков по вопросам: что случится с курсами доллара, евро и рубля к тенге, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция, включенным в экономический прогноз КазТАГа на этот месяц.

Однако коллеги экономиста видят инфляцию более низкой – 5,6-5,7%.

«Годовая инфляция в октябре составит 5,6%, (…) так как имеются риски небольшого роста инфляции», — отмечает аналитик АО «Фридом Финанс» Данияр Оразбаев.

«Годовая инфляция может (…) составить 5,7%. Основное влияние на общий уровень инфляции оказывает динамика продовольственных товаров (9%), непродовольственные товары (5,7%) и платные услуги (0,8%) показали меньший рост», — близок к мнению Оразбаева эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

Цены на нефть в октябре будут варьировать в диапазоне $53-63/барр.

Он также считает, что котировки нефти в последние годы весьма волатильны, поэтому диапазон колебаний цен будет широким, в пределах $53-67/барр., определяясь торговым противостоянием Вашингтона и Пекина, ситуацией на Ближнем востоке, IPO Saudi Aramco, сезоном ураганов в США, уровнем добычи сланцевой нефти в США и прочим.

Однако Бейсембаев, напротив, думает, что цена на нефть пока также стабилизируется и ожидает ее в октябре в более узком диапазоне – $58-63/барр.

Курс национальной валюты к доллару, рублю и евро прогнозируется аналитиками также с расхождениями.

Курс доллара к тенге прогнозируется в диапазоне от Т384/$1 до Т391/$1.

«Курс доллара к тенге будет находиться на уровне в Т388,5, так как глобальные факторы роста доллара сохраняются, а сильных триггеров укрепления тенге пока нет», — предполагает Оразбаев.

«По курсу тенге не ожидаю сильных изменений. Диапазон в Т386-389/$1 будет сохранен», — говорит Бейсембаев.

«При отсутствии внешних шоков курс по паре «доллар-тенге», вероятно, продолжит движение в узком боковом коридоре Т384-391/$1», — еще расширяет диапазон Досов.

Курс рубля к тенге ожидается в диапазоне от Т5,8/1 рубль до Т6,2/1 рубль.

А вот курс доллара к рублю, по мнению эксперта, достигнет 65,2 рубля/$1 на фоне сохранения факторов глобального роста доллара. «(…) Отсюда, курс рубля к тенге скорее всего сложится на уровне Т5,96/1 рубль», — считает Досов.

«При отсутствии резких движений по паре «доллар-рубль» курс рубля к тенге, вероятно, составит Т5,9-6,2/1 рубль», — полагает Оразбаев.

«Значения «рубль-тенге» ожидаю в районе Т5,8-6», — говорит Бейсембаев.

Евро также интересует казахстанцев.

Пара «евро-рубль» будет находится в районе 70 евро из-за того, что евро продолжит падать по отношению к доллару, а пара имеет уровень сопротивления в 70 евро, прогнозирует Оразбаев.

Досов согласен с коллегой. «Курс «евро-рубль» будет в диапазоне 69-71 рублей/1 евро», — считает он.

«Курс евро к тенге сохранится в диапазоне с нижней границей Т424 и верхней – в районе Т430-433 с движением в сторону верхней границы», — ожидает Бейсембаев.