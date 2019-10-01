«Акорда VS «Библиотека»: на чьей стороне находится инициатива в кадровой политике?». «Лишь каждый третий казахстанец будет получать пенсию в размере 30% от своей зарплаты». «Декриминализация врачебных ошибок: уход от ответственности или защита невиновных?»

Сетевой Казахстан 1 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА — «Акорда VS «Библиотека»: на чьей стороне находится инициатива в кадровой политике?» — Таким образом, на вопрос, где сегодня принимаются ключевые кадровые решения, однозначного ответа быть не может – скорее всего, речь идет о формировании некоего механизма консенсусного принятия решений в кадровой сфере, и сентябрьская серия назначений стала своеобразным полигоном для его испытания. Очевидно, что в казахстанской элите сегодня формируется новая, более сложная система сдержек и противовесов и архитектура балансов, построенная, с одной стороны, на внутривидовой конкуренции, а с другой – на консенсусе. И сводить ее к схеме пресловутого двоевластия, вероятно, было бы непозволительным упрощением.

FORBES . KZ . «Отложенная бедность. Лишь каждый третий казахстанец будет получать пенсию в размере 30% от своей зарплаты» — Пресса и экспертное сообщество в последнее время жестко критикуют ЕНПФ и пенсионную нагрузку на бизнес и население. Однако проблемы пенсионной системы РК гораздо глубже и серьезнее, считает финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ. Тем не менее, несмотря на то что разница в сумме пенсионных выплат из госбюджета и из ЕНПФ будет сокращаться, всё равно при отсутствии реформ общая сумма пенсий из госбюджета будет всегда значительно превосходить выплаты из индивидуальных пенсионных накоплений в ЕНПФ, что, исходя из лучшей мировой практики, считается очень серьёзной проблемой. Такая ситуация в Казахстане сложилась из-за структурных проблем экономики и больших недостатков построения пенсионной системы.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстану нужны не деньги, а мотивирующая экономическая культура» — Казахстан все больше похож на динозавра, задающего себе мучительный вопрос: неужели мы так и обречены оставаться на обочине мирового развития и неспособны совершить рывок вперед? Казахстанский экономист Жарас АХМЕТОВ запускает цикл публикаций с попыткой ответить на простые вопросы: почему инвестиции и государственные программы не дают ожидаемого эффекта? Какую роль играет государство в экономике? Где искать ключ к успеху?

EHONEWS . KZ . «Казахстанские власти спокойно регистрируют проамериканские НПО и партии» — Примечательность политической авторитарной системы в Казахстане заключается в том, что ни одна общественная организация или партия не может появиться без позволения власти. Акорда жестко контролирует процесс партийного строительства, создания профсоюзов и объединений. Их регистрация для «чужаков» чрезвычайно затруднена, а порой просто невозможна. Однако в последнее время мы видим появление проамериканских организаций, некоторые из которых претендуют на роль партий, как, например, «Республика», а другие стремятся объединить вокруг себя протестные группы, как тот же «Оян Казахстан».

CAMONITOR . KZ . «Государственные СМИ в Казахстане: закрыть нельзя оставить» — На днях в журнале «Exclusive» бывший главный редактор «Казахстанской правды» Григорий ДИЛЬДЯЕВ поделился своими размышлениями о том, как можно спасти государственные СМИ. С рекомендациями опытного журналиста, конечно, трудно не согласиться, но насколько они реализуемы в существующих сейчас условиях? Учитывая интерес, вызванный этой публикацией, мы решили продолжить тему, но взглянуть на нее с другого ракурса — а нужны ли нам вообще государственные СМИ?

«Боксеры, борцы, штангисты: Казахстан теряет свои позиции» — Во второй половине сентября прошли чемпионаты мира по трем наиболее «медаленосным» для Казахстана видам спорта – боксу, борьбе и тяжелой атлетике. Ранее награды ЧМ разыграли дзюдоисты. Так что можно подвести некоторые итоги и спроецировать ситуацию на летние Олимпийские игры в Токио, до начала которых осталось менее десяти месяцев.

CARAVAN . KZ . ««На русском языке — глубина, на казахском — крик и бескультурщина»: как казахская культура «умирает» из-за халтурных переводов» — Автор популярной серии книг «Ситуативный казахский» Канат ТАСИБЕКОВ рассказал, в чем главные проблемы некачественного перевода произведений искусства на государственный язык, как на этом наживаются госорганы, почему современная казахская культура не развивается и что этому мешает — Я знаю, что есть государственная программа по переводу 100 передовых мировых произведений на казахский язык, под эту цель создана целая компания. Это успешный проект, который финансируется государством. Но, к сожалению, это только один подобный проект, а в целом… если мы даже Абая на русский язык переводим небрежно, то что говорить об остальном. Для сравнения можем обратиться к советскому опыту. В советское время переводили не только советских писателей, но и зарубежных авторов. Например, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо тоже с наслаждением читаем. Была господдержка, контроль, да и труд переводчиков оплачивался хорошо. Тогда эта система действительно работала, и все делалось в интересах казахского языка: переводились произведения русской, советской, зарубежной классики.

«Дело пахнет керосином: исчезнут ли междугородние пассажирские перевозки в Казахстане» — Междугородние пассажирские перевозки когда-то были золотой жилой. Подержанные, но в прекрасном состоянии автобусы, так же как и легковушки, стоили за рубежом дешево даже для наших покупателей. Прибыль перевозчику – гарантированная и стабильная. Государство, требуя от выигравших тендеры в городах соблюдения графика движения и времени выхода на маршруты, в перевозки между городами не вмешивалось абсолютно. Вези – куда хочешь, на чем хочешь и рейсов делай, сколько угодно. Да и не надо было вмешиваться: перевозчики старались пассажиров ублажить, как только могли. Еще пару лет я и коллеги-конкуренты продержимся, а потом автобусы развалятся окончательно и бесповоротно.

«Ау, аул: как правительство заманивает в село молодых специалистов» — Как известно, программа “С дипломом в село!” призвана устранить дефицит кадров в сельской местности за счет привлечения востребованных специалистов в глубинку. Рассчитывать на нее могут педагоги, врачи, работники сферы сельского хозяйства. Стоит ли говорить, что молодежь не горит желанием начинать карьеру в районах, надеясь устроиться на теплое местечко в городе. В основном проявляют интерес к программе те, кто смотрит на жизнь реально…

365 INFO . KZ . «Декриминализация врачебных ошибок: уход от ответственности или защита невиновных?» — Депутат мажилиса Магеррам МАГЕРРАМОВ считает, что отвечать за содеянное медики должны. В том числе и в уголовном порядке. Он категорически против декриминализации врачебных ошибок. Президент Общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА говорит, что врачебная ошибка и халатность — разные вещи. И умысел медика не оказать достаточный для жизни объем помощи нужно еще доказать.

TIME . KZ . «Переломы, сердце, кома…» — Бахтияр АБДРАИМОВ, двоюродный брат Нурсултана — сына начальника департамента полиции Алматы Серика КУДЕБАЕВА, изложил на пресс-конференции свою версию того, как развивались события, после которых скончался его родственник. Он и адвокат потерпевшей стороны Айман УМАРОВА сообщили на пресс-конференции, что у них есть заключения немецких врачей, а вот в Казахстане все необходимые экспертизы еще не проведены.

«Какая разница между оптом и розницей» — Когда аптеки начнут выполнять приказ Минздрава о предельном регулировании цен на лекарства. Месяц назад я проверяла, исполняют ли аптеки этот приказ. Тогда во многих из них продавали препараты дороже, чем было указано в документе. Директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур НУРТАЕВ заверил меня, что совсем скоро все будет по-другому.

«Текла река гравийные берега» — В Туркестанской области неконтролируемая добыча гравия фактически уничтожила некогда полноводную реку Боралдай. Официальные природоохранники обратили внимание на ситуацию только после того, как тревогу забили экологи. Меры приняты, но река уже не будет прежней.

AZATTYQ . ORG . «Скотокрадство остается безнаказанным. Поможет ли ужесточение наказания?» — В Казахстане кражу скота планируют перевести в разряд тяжких преступлений. В стране не раскрывается половина преступлений, связанных со скотокрадством. Владельцы скота критикуют полицию за неспособность найти виновных. Полиция в свою очередь винит животноводов.

KAPITAL . KZ . «Перенос медстрахования приведет к коллапсу» — Эффект от внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) жители страны смогут ощутить уже к 2025 году. Запаздывание с переходом на новую систему приведет к коллапсу в казахстанском здравоохранении, когда хронически не будет хватать средств, чтобы оказать медицинскую помощь людям, прогнозирует медэксперт Данияр КАЛИЕВ.

KURSIV . KZ . «На каждого шахтера – по три блогера» — Отрицательное сальдо миграции и дисбаланс на рынке труда в ВКО привели к острому дефициту рабочих кадров. Безработные со средним образованием не соответствуют требованиям работодателей, желающих видеть металлургов со знанием основ программирования и английского языка.

««Цифровому Казахстану» не хватает специалистов» — IT-специалисты – одна из «кочующих» профессий. Если в частном секторе они ищут более интересную работу, соизмеримую с их знаниями, то с государственной службы уходят в поисках достойной зарплаты.

INFORMBURO . KZ . «Горные помойки как высокие стандарты экологии» — Журналист Вадим БОРЕЙКО считает, что городские власти не знают, что делать с урочищем Кок-Жайляу в ситуации, когда строительство курорта отложили.

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