Известные фигуранты «Хоргосского дела» вышли на свободу

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Известные фигуранты «Хоргосского дела» – бывший полковник КНБ Талгат Жакаев и экс-начальник департамента таможенного комитета по Алматинской области Курманбек Артыкбаев вышли на свободу, сообщил источник МИА КазТАГ.

«Артыкбаев и Жакаев вышли сегодня на свободу из учреждения ОВ 156/14 в Семее. Вместе с ними были освобождены еще двое бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур», — сообщил источник корреспонденту агентства в среду.

Напомним, в апреле 2014 года специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам Алматы был вынесен приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и других лиц, осужденных за создание организованного преступного сообщества и совершение экономической контрабанды в околотаможенной зоне Алматинской области.

Суд приговорил экс-сотрудников КНБ Жакаева и Ирлана Абдрахманова к 17 годам лишения свободы, а Артыкбаева – к 14 годам лишения свободы.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов отвергли обвинения следствия и не признали вину.