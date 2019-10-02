Восстановление орошаемых земель за счет средств ИБР начато в Алматинской области

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Восстановление орошаемых земель за счет средств Исламского банка развития (ИБР) начато в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«В области определено девять приоритетных направлений развития АПК (агропромышленного комплекса – КазТАГ), среди которых и орошаемое земледелие. По области планируется восстановить порядка 138 тыс. га орошаемых земель, из них 39 тыс. в этом году. (…) На сегодня в Ескельдинском, Алакольском, Аксуском, Коксуском районах за счет средств ИБР начаты восстановительные работы», — сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов на заседании общественного совета, представляя итоги социально-экономического развития региона за восемь месяцев 2019 года.

В пресс-службе корреспонденту МИА КазТАГ уточнили, что ИБР выделил Т1,5 млрд на восстановление 4262 га орошаемых земель в Ескельдинском районе, Т4,1 млрд – на восстановление 11 548 га в Аксуском районе и Т3,7 млрд – на восстановление 13 600 га в Коксуском районе.

«В целом общая посевная площадь составила 961 тыс. га, в том числе посевы сахарной свеклы доведены до 14 тыс. га, кукурузы – 82 тыс. га. (…) В Райымбекском районе на 600 га посажен картофель элитных сортов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в помощь аграриям по области созданы и действуют 45 сервисно-заготовительных центров, где имеется более 1 тыс. единиц сельхозтехники.

«На сегодняшний день убрано 85% зерновых культур, 81% овощей, 67% картофеля. Начата уборка сахарной свеклы, планируется произвести 577 тыс. тонн сырья и 50 тыс. тонн сахара. Действуют 100 откормочных площадок на 68,4 тыс. голов, из них в текущем году создано пять на 3,7 тыс. голов. Из запланированных 2 тыс. тонн мяса КРС (крупного рогатого скота – КазТАГ) экспортировано 1300 тонн. Также открыто четыре молочно-товарных ферм (МТФ) на 1,9 тыс. голов, всего действуют 72 МТФ на 22 тыс. голов», — уточнил аким области.

Он подчеркнул, что за восемь месяцев в области достигнуты хорошие темпы роста в промышленности – 2,8%, сельском хозяйстве – 2,4%, торговле – 4%.

«Введено 70% запланированного годового объема жилья, что составляет 550 тыс. кв.м и на 21% больше прошлого года. С начала года в экономику региона привлечено Т305,3 млрд инвестиций с ростом на 3,3%. В целом инвестиционный портфель области содержит 388 проектов общей стоимостью свыше Т5,5 трлн с созданием 39 тыс. рабочих мест. В текущем году вводится 41 объект на Т189 млрд», — добавил Баталов.