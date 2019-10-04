Соглашение стран ШОС о сотрудничестве в области СМИ намерен утвердить кабмин Казахстана

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Соглашение стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о сотрудничестве в области средств массовой информации (СМИ) намерено утвердить правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области СМИ», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно соглашению, страны ШОС способствуют созданию благоприятных условий для широкого и взаимного распространения информации средствами массовой информации «в целях дальнейшего углубления знаний о жизни народов своих государств».

«Стороны поддерживают и поощряют взаимовыгодное сотрудничество между редакциями СМИ своих государств, а также соответствующими министерствами, ведомствами и организациями, работающими в области СМИ, конкретные условия и формы которого будут определяться самими его участниками, в том числе путем заключения отдельных соглашений», — сказано в документе.

Также правительства стран ШОС «содействуют равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству между профессиональными объединениями журналистов государств сторон с целью изучения имеющегося профессионального опыта, а также проведению встреч, семинаров и конференций в области СМИ».

«Каждая сторона на основе взаимности оказывает содействие в трансляции теле- и радиопрограмм и передач, распространяемых на законных основаниях на территории государства другой стороны, передаче редакциями на законных основаниях материалов и сообщений, если распространение их соответствует требованиям законодательства государств сторон», — отмечается в соглашении.

Также каждая страна-подписант «на основе взаимности оказывает содействие аккредитованным представителям редакций СМИ государства другой стороны в создании условий, необходимых для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, включая установление деловых контактов и подготовку информационных материалов, телевизионных репортажей и тому подобных». Каждая из сторон на основе взаимности оказывает содействие деятельности корреспондентских пунктов редакций средств СМИ другой стороны, функционирующих на ее территории.

«Стороны поощряют обмен опытом работы и специалистами в области СМИ, оказывают взаимное содействие в подготовке кадров в области СМИ и поощряют сотрудничество между образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и организациями, действующими в этой области. Стороны осуществляют сотрудничество и обмен опытом в сфере правового регулирования деятельности СМИ, статистическими и иными данными, касающимися СМИ, зарегистрированных на территории своих государств», — говорится в документе.

Помимо Казахстана в числе подписантов соглашения указаны Индия, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект постановления кабмина Казахстана об утверждении соглашения вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.