Почему Запад должен прекратить проецировать свои страхи на Китай и культивировать более зрелые отношения с ним?

Швейцарская франкоязычная газета Le Temps опубликовала статью Фредерика Колера под названием «C’est quoi la Chine?» — «Что Китай из себя представляет?».

В предисловии ней говорится так: «На этой неделе Китайская Народная Республика отпраздновала свое 70-летие. Представился случай воздать должное нации. Но какой именно нации?».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «На этой неделе китайские власти отметили 70-летие Народной Республики. С балкона ворот Тяньаньмэнь президент Си Цзиньпин в костюме революционеров времен Сунь Ят-сена произнес торжественную речь: «Нет такой силы, которая могла бы поколебать основы нашей великой нации, — сказал он. — Ничто не может остановить движение китайского народа и китайской нации вперед».

Если вы когда-нибудь встретите китайского чиновника, он вам в ответ на вопрос о том, что собой представляет китайская нация, скажет примерно следующее: Китай – это 5 тысяч лет цивилизации, 3 тысячи лет истории, 2 тысячи лет империи и 100 лет западного унижения. А с 1949 года имело место тридцать лет реконструкции (при Мао), затем — сорок лет реформ и открытий. Сегодня Китай восстановил свое величие – такое величие, которое воспринимается как неизменное состояние, — на навечно неизменной территории, образующей единое целое, контролируемой мирной и доброжелательной силой. Не нужно бояться вновь обретенного могущества Китая».

Канадское франкоязычное издание La Presse опубликовало материал Кристиана Дюфура под названием «Grandeurs et misères de la Chine éternelle» — «Величие и страдания вечного Китая».

В предисловии к нему говорится так: «Для жителей Квебека моего поколения, у которых до сих пор в памяти всплывают изображения миллионов китайцев, одинаково одетых, марширующих, как роботы, и воспевающих хором Мао Цзэдуна, тот факт, что Китай собирается стать первой державой на планете, представляется чем-то невероятным и немного пугающим».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Подъем Китая — это возвращение к нормальной жизни такой нации, которая тысячелетиями оставалась самой развитой и наилучшим образом управляемой страной на планете и которая в последующем переживала 300-летний период упадка.

В памяти еще свежи плохие воспоминания об эксплуатации страны в этот период западными державами и Японией, в то же время Китай кажется невосприимчивым не только к демократии, но и к проявлению всякого диссидентства или каких-либо идентификационных различий».

Гонконговская англоязычная газета South China Morning Post опубликовала статью Фрэнка Пике под названием «Why the West should stop projecting its fears onto China and cultivate a more mature relationship» — «Почему Запад должен прекратить проецировать свои страхи на Китай и культивировать более зрелые отношения с ним».

В предисловии к ней говорится так: «В течение последних 70 лет в черно-белом представлении Запада Китай казался либо хорошим, либо плохим. Запад впадает в экстаз, когда видит, что Китай становится более либеральным, но демонизирует Пекин, когда тот порождает в западных умах страхи своей технологически продвинутой системой слежки».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «За 70 лет с момента своего основания Китайская Народная Республика превратилась из обнищавшей страны, охваченной гражданской войной, в мощную державу, которая внушает страх Западу и пугает его. Современный Китай не скрывает стремления к превосходству и жесткому контролю, и многие американцы и европейцы страшатся того, что у них перед глазами зарождается техно-дистопия (технологическая антиутопия). Но такая тревога представляет собой в большей мере отражение страхов Запада относительно своего будущего, а не того, что в действительности происходит в Китае.

Корень проблемы кроется в том, что восприятие Западом коммунистического Китая носило черно-белый характер на протяжении всего его существования. Отношения, представляющие собой смесь любви и ненависти, продолжаются поныне.

Все общества сейчас становятся более податливыми, а системы управления ими постепенно переходят к применению методов социальной инженерии и манипулирования общественным мнением. Но американцы и европейцы считают, что в этом деле нелиберальные страны идут впереди. И, как следствие, Запад проецирует свои тревоги на Китай, нагнетая собственный страх перед этой страной как перед некой империей зла. Это уникально мощная комбинация: технология в качестве инструмента манипулирования, как думают на Западе, теперь находится в руках нашего заклятого противника, коммунистического Китая.

Но мы должны перестать проецировать наши страхи и надежды на Китай и воспринимать вещи только в черно-белом цвете. Нам нужно строить свои отношения с Пекином в более тонкой и деловой манере. В такой момент, когда Китайской Народной Республике исполняется 70 лет, я бы хотел пожелать того, чтобы неустойчивые отношения Запада с этой страной наконец-то обрели зрелость. Мир не является черно-белым. Он – серый».

