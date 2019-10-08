Токаев поручил возобновить строительство ЛРТ в Нур-Султане

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), передает корреспондент агентства.

«Теперь о строительстве ЛРТ злополучного. Правительство и акимат решили продолжить ввод этого спорного, мягко говоря, проекта, о чем я говорил на совещании в правительстве. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли», — сказал Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы во вторник.

Он также обратился к агентству по противодействию коррупции с поручением не констатировать бегство одних, не замечая других.

«В частности, руководители акимата когда-то же принимали решение, их подписи наверняка есть. (…) Решение принимал акимат же. Пойдите глубже. Это очень спорный проект», — добавил президент.

Токаев назвал проект ЛРТ спорным и не понятным, согласившись, что его надо доканчивать, поскольку есть и международные обязательства.

Также президент остановился на протяженности ЛРТ.

«Протяженность ЛРТ – 22,5 км. Запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону бегаете больше здесь в столице. Для чего тогда строите ЛРТ? 18 станций это значит чуть больше одного километра (на – КазТАГ) один отрезок пути. Но мы пешком на прогулках больше ходим», — заметил он.

Токаев поручил правительству и акимату определить сроки возобновления строительства и завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизму реализации его второй очереди.

Напомним, 16 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году компании «Астана LRT» хотят предоставить государственную гарантию на $1,6 млрд.

9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта ЛРТ в Нур-Султане планируют направить более Т305 млрд. Первая очередь проекта реализуется за счет займа Государственного банка развития Китая. 18 сентября бывший аким столицы Бахыт Султанов заявил, что основную работу по проекту ЛРТ в Астане планируется завершить до конца 2019 года, а запустить ЛРТ – в 2020 году. Однако 16 апреля 2019 года на заседании правительства Султанов заявил, что проект приостановлен, а уже 22 апреля министр финансов Алихан Смаилов заверил, что проект все же будет реализован. По его словам, были начаты переговоры с Государственным банком развития Китая с целью рефинансирования займа, пообещав, что будут найдены источники финансирования проекта и внутри Казахстана.

13 июня стало известно, что власти Казахстана в итоге одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT».

26 июня Смаилов заявил, что в правительстве рассмотрели предложение акимата Нур-Султана по поводу рефинансирования займа китайского банка, добавив, что планируется выпуск облигаций ТОО «Астана LRT» на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будут направлены на погашение взятого займа.

30 июля сообщалось, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.