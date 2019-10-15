«Власти США поддержали мирную передачу власти в Казахстане». «Казахстанские банки свою основную функцию — кредитование экономики — исполняют из рук вон плохо». «Казахстан – это плохая копия Советского Союза». «Девочки в Казахстане перспективнее мальчиков»

Сетевой Казахстан 15 октября 2019г.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Я увидел человека, искренне болеющего за страну» — Наш Президент встретил очень доброжелательно, тепло поздоровался. Надо сказать, его теплота сразу сняла с меня определенное напряжение и волнение. Его вежливость и учтивость расположили к гармоничной и спокойной беседе, но в то же время содержательному и обстоятельному разговору. Вопрос коснулся и общественных процессов, чувствуется, что Президент страны знает все потребности граждан по политическому плюрализму мнений, и у него складывается свое видение решения этих проблем бытия. Разговор продлился около получаса. Надо отметить, что наш Президент умеет слушать, располагает собеседника к душевному разговору.

AZATTYQ . ORG . «Мы говорим администрации Токаева о необходимости реальных реформ» — Посол США в Казахстане Уильям МОЗЕР в интервью поделился мнением о транзите власти, законодательстве о мирных митингах и ситуации в Синьцзяне — Власти США поддержали мирную передачу власти в Казахстане. У нас очень хорошие отношения с нынешней администрацией президента Касым-Жомарта Токаева. Мы вместе работаем над реализацией предложенных им инициатив по улучшению ситуации в Казахстане. Мы не думаем, что в Казахстане имеет место двоевластие.

«Асхат Аймагамбетов: «Мы должны признать наличие коррупции в сфере образования»» — Министр образования и науки Казахстана Асхат АЙМАГАМБЕТОВ считает, что противостоять коррупции в сфере образования нужно с помощью прозрачности и комплексных мер. В интервью министр рассказал о трехъязычии, статусе педагогов, их зарплатах и привлечении к работе, не входящей в круг их обязанностей, а также о выделяемых на науку средствах.

IA — CENTR . RU . Ассоль АКИШЕВА – «Нужен ли казахстанцам «Большой Брат» и тотальный цифровой контроль?» — Тема «социального кредита» или «социального рейтинга» интересует меня давно – с 2014 года, когда были опубликованы первые сообщения о ведущихся в Китае разработках. После этого стало неспокойно – позже обсуждала эти темы с людьми, приводившими к власти не одного президента, понимающими психологию лиц, принимающих решения (ЛПР). Тогда эксперты заверили, что в таких странах как Казахстан или Россия достаточно других инструментов для управления массами, тем более в Казахстане как стране с низкой плотностью населения. И их авторитетная позиция пошатнула мою уверенность в том, что тотальный цифровой контроль неизбежен. Сейчас же уверена в том, что мы неизбежно окажемся на этом пути, в котором, впрочем, есть и масса плюсов. Однако торопиться не нужно.

FORBES . KZ . «Всемирный банк: Девочки в Казахстане перспективнее мальчиков» — По Индексу человеческого капитала Казахстан входит в одну категорию с такими странами, как США, Канада, Австралия, Россия и европейские государства… Если суммировать результаты различных видов тестирования, то в среднем учащиеся в Казахстане наберут 537 баллов по шкале, где 625 баллов — продвинутый уровень, а 300 — минимальный. При этом девочки «выбьют» 542 балла, а мальчики – 533. Девочки будут учиться дольше: 13,5 по сравнению с 13,2 года у мальчиков, причём фактическая продолжительность обучения отличается ещё больше: 11,7 и 11,3 года. У девочек больше вероятность дожить до 60 лет (89 из 100 против 71).

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Казахстан – это плохая копия Советского Союза» — Казахстан – не СССР. У нас нет тоталитарной идеологии, сковывающей развитие. Но у нас есть желание внедрить ручное управление экономикой, что равнозначно желанию максимально снизить разнообразие. А ручное управление – это и есть модель ограниченного доступа, или экономика «агашек». Ручное управление экономикой – это способ распределения доступа к ресурсам. Барьеры на пути расширения разнообразия препятствуют развитию научно-технического прогресса в стране и преодолению убывающей отдачи от прироста основного капитала.

TIME . KZ . «Послы недоброй воли» — Руководство страны предпринимает немало усилий для создания самых благоприятных условий иностранным бизнесменам. Предприниматели вкладывают в казахстанскую экономику сотни миллионов долларов, создают новые рабочие места, платят налоги. Но, как показала практика, находятся нечистые на руку чиновники, которые изобретают различные схемы для личного обогащения. Ситуация с отметками инвесторов накалилась до того, что некоторым иностранным послам даже пришлось направить ноты протеста нашему правительству. Чтобы усмирить неуемные аппетиты доморощенных мздоимцев, этой злободневной проблемой занялись сотрудники Агентства по противодействию коррупции (АПК).

«Теперь очередь — за хлебом» — Минсельхоз констатирует: нынешний урожай меньше обычного и хуже по качеству. Поэтому в Казахстане подорожают хлеб и мука. Такой новостью вчера ошарашили на заседании правительства — Сейчас цена хлеба в районе 75-78 тенге в зависимости от региона. Я предполагаю, что будет незначительное поднятие, в районе 80-82 тенге. Кроме того, каждый областной акимат закупает зерно и муку в стабилизационный фонд, чтобы поставлять их для хлебзаводов, а они будут выпекать социальный хлеб, — отчитался в кабмине министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ.

«Мерзкая работа белых халатов» — Становятся известны шокирующие подробности вокруг дела о страшной гибели младенца в Атырауском перинатальном центре. Вчера в Нур-Султане аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ прокомментировал этот жуткий случай. А в конце минувшей недели руководители антикоррупционной службы региона сообщили, что по санитарным соображениям временно закрывается родильное отделение перинатального центра (ПЦ). Это и другие заявления следственных органов совпали с рабочей поездкой в Атырау правительственной делегации во главе с вице-премьером Бердыбеком САПАРБАЕВЫМ.

KZ . MEDIA . «Сагинтаев VS Байбек» — На прошлой неделе Бахытжан САГИНТАЕВ прошел рубеж 100 дней на посту акима Алматы. Местные средства массовой информации с разной степенью энтузиазма перечислили его «достижения» за это время, а мы решили обратить внимание на «коррективы», которые новый градоначальник вносит в деятельность своего предшественника — Бауыржана БАЙБЕКА. «Все хотят показать, что только они могут что-то изменить в лучшую сторону, только они знают правильную стратегию. Самое главное не горожан убедить в этом, а Акорду», – резюмировал деятельность Сагинтаева по «исправлению ошибок» Байбека политолог Досым САТПАЕВ.

EHONEWS . KZ . «Скандал с недоосвоением средств в деле обеспечения казахстанцев чистой водой вскрыл проблему госуправления» — Выяснилось также, что по семи новым проектам возведения гидросооружений денежные суммы уменьшены до минимума, а по 10 объектам финансирование сокращено еще до завершения проектов. Интересно то, что правительство в лице министра даже не вносило необходимые изменения в бюджет, так как они вообще не предполагались. Получается, что министерство явочным порядком само без одобрения парламента корректировало бюджет страны по своему усмотрению.

INFORMBURO . KZ . «Газификация столицы – вопрос политической воли» — Журналист Вадим БОРЕЙКО считает, что перевод ТЭЦ и частного сектора на газ в крупных городах сталкивается с противодействием угольного лобби. Поскольку, будучи реалистом, я всегда предполагаю негативные сценарии, то в деле газификации столицы жду если не саботажа со стороны угольного лобби, то скрытой прокрастинации – то есть регулярного откладывания с завтра на послезавтра. Поэтому не исключаю, что для решения этой экологической проблемы потребуется политическая воля.

EXPERTONLINE . KZ . «Долгое выздоровление» — В принципе, казахстанские банки свою основную функцию — кредитование экономики — исполняют из рук вон плохо. Но у этой проблемы есть корни. Почему так произошло? Об этом мы беседуем с известным финансистом, экономистом, FCCA Муратом ТЕМИРХАНОВЫМ — Наша банковская система была и остается главным кредитором для населения, а также для бизнеса, не связанного с государством и экспортом сырья. Однако по сравнению с другими странами роль банковского сектора в экономике Казахстана крайне низка. Кредиты банков к ВВП на сегодня составляют чуть более 20 процентов, тогда как в развитых странах этот показатель обычно от 100 процентов и выше. По моему мнению, такая ситуация в Казахстане сложилась из-за трех основных причин. Первая из них — это большие структурные проблемы нашей экономики; вторая — плохое регулирование и надзор за банками, и, наконец, третья причина — вмешательство государства в рыночные отношения в финансовом секторе.

365 INFO . KZ . «Прививать — всех! Минздрав не признает случаи инвалидизации детей из-за прививок» — Последние предложения минздрава о поправках в Кодекс о здоровье населения настораживают. Поправки предлагают не пускать непривитых детей в школы, детские сады и штрафовать родителей. Подчеркнем: эта статья не марш поддержки антипрививочников. Это призыв к благоразумию и тщательной оценке намерений наказывать семьи, которые боятся вакцинировать детей. И отправлять всех на вакцинацию, когда многие школы и детсады не могут обеспечить ни наличие достаточно квалифицированных медсотрудников, ни качественный медосмотр. Особенно в сельской местности.

ZAKON . KZ . «Почему в Казахстане все больше становится представителей ЛГБТ» — В последние годы для западных стран поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением. В богемных тусовках зарегистрировано уже аномальное число случаев, когда девочек перекраивают в мальчиков и наоборот. Смену пола гордо называют свободой выбора или самоидентификацией. Вопрос, в каком теле жить дальше, родители оставляют на усмотрение детям. Мода на такое самовыражение и смену пола иногда достигает абсурда. Не учитывают даже родительское мнение. К чему может привести подобное воспитание, а так же о том, на что родителям следует, прежде всего, обратить внимание, чтобы не вырастить из своего ребенка представителя ЛГБТ, в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала заместитель директора Центра психического здоровья (ЦПЗ) Алматы Жанна САБИРГАЛИЕВА.

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