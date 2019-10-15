Порядка 50 водителей не хватает в третьем автопарке Нур-Султана

Нур-Султан. 15 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Порядка 50 водителей не хватает в ТОО «Автобусный парк №3» Нур-Султана, сообщил директор автопарка Бауыржан Тлеубергенов.

«По моему предприятию не хватает порядка 50 водителей. На сегодняшний день от Т250 тыс. до Т400 тыс. (составляет зарплата водителя – КазТАГ). На сегодня большой дефицит водителей с категорией D», — сообщил Тлеубергенов в кулуарах конференции «Общественный транспорт: реформы и пути развития» во вторник.

Нехватку водителей автобусов он объяснил обратной миграцией в южные регионы Казахстана.

«Не хватает у нас в городе (водителей – КазТАГ), потому что, вы знаете, южные регионы тоже сейчас осваиваются, развиваются мегаполисы, автопарки открывают. И те водители, которые были с южных регионов, уезжают домой. В связи с этим образовался дефицит», — отметил Тлеубергенов.