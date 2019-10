Чтобы остановить глобальное потепление, мы должны полагаться на разумный подход и рациональность, а не на панику, педофрастию и плохую науку.

Издание Livemint опубликовало статью Сандипана Депа под названием «Opinion Greta-fication is not going to help us fight climate change» — «Мнение: Грета-фикация не поможет нам в борьбе с изменением климата».

В предисловии к ней говорится так: «Чтобы остановить глобальное потепление, нам необходимы разумный подход и рациональность, а не паника, педофрастия (способ аргументирования с использованием детей ради того, чтобы выставить оппонента подлецом) и плохая наука».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В 2007 году Альберту Гору присудили Нобелевскую премию мира за то, что он напугал мир неизбежным климатическим Армагеддоном, в том числе затоплением целых стран морскими водами. В 2010 году он купил виллу на берегу океана в Калифорнии за $9 миллионов. Мог ли он солгать? Ну, хорошо — не солгать, а дико преувеличить?!

Глобальное потепление должно быть смягчено. Но сеяние паники – так, как это делают «воители за климатическую справедливость», олицетворяемые Гретой Тунберг, — не приведет к решению проблемы. В особенности — такой сложной проблемы, как изменение климата.

Сейчас, когда мы сталкиваемся с пободной трудной проблемой, нам, как никогда прежде, необходимо опираться на разумный подход и рациональность. Но вот за последние две недели множество людей было охвачено обсуждением случая из репортажа BBC об айсберге, отрывающемся от антарктического массива, даже не читая этот самый материал, в котором приводятся слова ученых о том, что он (этот случай) не имеет никакого отношения к изменению климата. Вот что творит панический настрой.

Бибек Бхаттачария в своем материале от 7 октября под названием «Ясность мысли Греты Тунберг потрясла нас», написанном в порядке отклика на мою статью от 30 сентября об эксплуатации шведского подростка, высказывает несколько соображений. Позвольте мне остановиться на них.

Во-первых, наука. Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата (United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) в прошлом месяце выпустила свой специальный доклад об океане и криосфере в условиях изменяющегося климата (Special Report On The Ocean And Cryosphere In A Changing Climate — SROCC). Давайте сравним пресс-релиз об этом докладе с самим докладом. Средства массовой информации во многом полагаются на краткий разъяснительный материал для прессы.

В пресс-релизе говорится так: «Ледники, снег, лед и многолетняя мерзлота сокращаются в масштабах, и эта тенденция продолжится (в высокогорных регионах)».

А в докладе на этот счет утверждается следующее: «Имеют место явные пробелы в (наших) знаниях (о) криосферных переменных. В частности — касательно степени простирания и состоящего изо льда компонента вечной мерзлоты в горах, а также нынешних объемов ледникового льда, трендов в озерных и речных льдах. А еще — касательно пространственных и временных вариаций снежного покрова… Эти пробелы в знаниях тормозят реализацию мер по калибровке (выверке) и валидации (обоснованию) моделей, призванных симулировать прошлую и будущую эволюцию криосферы».

Я мог бы привести в качестве примеров множество других подобных «отклонений», если бы не был бы вынужден считаться с пространственным ограничением. Сомнениям вышеописанного характера место нашлось лишь в конце длиннющих глав доклада. Сколько найдется людей, которым хватит терпения, прочитав все это, добраться до них (сомнений). И сколько всего в докладе SROCC находится такого, что может представлять собой выводы, построенные на панической догадке?

Во-вторых, эксплуатация детей крайними левыми. Тунберг, кажется, рассматривает экономический рост и богатство как зло, призывает к революции и не видит реальных решений (имеющихся проблем), за исключением, может быть, установления глобальной диктатуры «без использования ископаемого топлива с сегодняшнего вечера». Для меня это похоже на радикальный коммунизм.

Бхаттачария говорит, что «дети являются легкой мишенью постольку, поскольку их страстный настрой может быть легко осмеян». Все как раз наоборот. Ученый-бунтарь Нассим Николас Талеб характеризует «педофрастию» как «способ аргументирования с привлечением детей с целью продвигать подтасовку и выставить противника нехорошим человеком, поскольку люди перед лицом страдающих детей оказываются безоружными и перестают проявлять какой-либо скептицизм».

Педофрасты действуют с расчетом на наши родительские инстинкты. Да, дети являются легкими мишенями. Легкими мишенями именно для аморальных активистов. Ведь есть же причина, по которой, детям не разрешается голосовать, подписывать контракты, по которой они не наказываются, как взрослые, системой уголовного правосудия».

