Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура днем +3+5, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер ночью 0-5, днем 3-8 м/с. Температура днем +17+19, ночью +6+8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днем +19+21, ночью +5+7.

В Акмолинской области местами ожидаются осадки, туман, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Алматинской области днем местами ожидается небольшой дождь с грозой, в горах и предгорьях – осадки, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Жамбылской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Павлодарской области днем местами ожидаются небольшие осадки, ночью местами – осадки, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +11+16, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Костанайской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, местами ожидается туман, гололед. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем местами, ночью по всему региону ожидаются осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Днем +5+10, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем +18+23, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем +10+15, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на реках востока и юго-востока республики ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.