Алматы. 17 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти 950 ветхих домов планируется снести в Алматы в ближайшие 11 лет, сообщил генеральный директор ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» (ПКС) Адиль Бурлибаев.

«На текущий момент в Алматы 948 ветхих домов, их большая часть (461 дом) находится в Турксибском районе. Общая площадь ветхого жилья – 325,2 тыс. кв. м, в нем проживает 8910 семей. Снос 948 домов и строительство новых, куда будут переселяться жильцы – это программный документ «Ветхое жилье – 2019-2030», это пока проект, который разрабатывается и будет выноситься на рассмотрение города». — сказал Бурлибаев на пресс-конференции в четверг.

Говоря о ветхом жилье, он подчеркнул, что юридического понятия «ветхое жилье» и критериев ветхости нет.

«Какие дома мы отнесли к ветхим? Во-первых, это дома 1921-1962 годов постройки, во-вторых, те, в которых не проводился капитальный ремонт. По нормам относительно домов этих годов застройки, капремонт должен проводиться раз в 25 лет. Если дом введен в строй в 1921 году, то он должен был бы пройти четыре капремонта. Но жизнь несущих конструкций, согласно стандартам и нормам, составляет 50 лет. Чтобы такой капремонт проводить, это нужно все снести и заново построить. Понятно, что это невыгодно, поэтому мы определили именно такие дома ветхими», — пояснил Бурлибаев.

Вместе с этим глава ПКС отметил, что надо отличать программу от проблемы.

«Проблема ветхого жилья более глубокая: помимо тех рамок, что я обозначил, есть «хрущевки», индивидуальная жилая застройка и т.д. И реновация должна идти постоянно, потому что постоянно идет ветшание жилого фонда. Мы изучали опыт Сингапура: там жизнь здания – 25 лет, после чего собственник обязан его снести. Для чего нужна программа? Чтобы определить рамки и определиться со сметой на несколько лет. Решим этот вопрос – подойдут сроки других домов, будет следующая программа. Надеюсь, что снос ветхого жилья не закончится в Алматы никогда», — резюмировал Бурлибаев.

По программе сноса ветхих жилых домов в Алматы в 2012-2015 годах было снесено 56 домов общей площадью 21,9 тыс. кв. м, взамен построено 58 новых домов площадью 176 тыс. кв. м, переселено из ветхого жилья 469 семей.