Алматы. 17 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. 74% казахстанцев используют пиратский софт (программное обеспечение, ПО), заявил руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов компании ESET Сергей Кузнецов.

«Киберзащищенность Казахстана по сравнению с другими странами Центральной Азии, безусловно, лучше. Наверно, это отчасти связано с политикой правительства, направленной на легализацию софта, на использование легального софта. В соседских странах ЦА пиратский софт процветает и примерно 85-90% пользователей используют только пиратский софт. В Узбекистане около 80% компаний используют пиратский софт. В Казахстане 74% пользователей используют на данный момент пиратский софт, но это – если говорить в целом про домашних пользователей и компании. А в Узбекистане, как говорили мне наши партнеры, дистрибьюторы, заказчики используют нелицензионное ПО», — сообщил корреспонденту МИА «КазТАГ» Кузнецов.

По его мнению, нелицензионное программное обеспечение – это программы для взлома, генераторы ключей и, «в общем, хороший канал распространения угроз, в том числе».

Поэтому, как оценил эксперт, в Казахстане ситуация с киберзащитой гораздо лучше, чем в странах Центральной Азии.

Относительно перспектив развития безопасности эксперт считает, что «тема кибербезопасности в Казахстане обсуждается регулярно и активно».

«Дело даже не в вендорах, которые приезжают: Касперский или другие, а именно в государственном уровне принятия решений», — пояснил он.

По его оценке, постоянно проходят форумы по кибербезопасности, софт-форумы проходят регулярно в Казахстане, где поднимаются проблемы информационной безопасности, в целом обсуждается защищенность как отдельных предприятий и компаний, так и страны, в целом.

Он напомнил, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК вырабатывает регламенты и стандарты, которым должны соответствовать и продукты безопасности.

«Соответственно, компании, закупая для себя тот или иной продукт безопасности, ориентируются на эти стандарты, которые достаточно высоки и, на мой взгляд, адекватны», — оценивает он.

То есть, как отметил эксперт, это не просто для галочки ставится.

«Программное обеспечение действительно проверяется: насколько оно хорошо защищает, насколько качественно, насколько соответствует тем требованиям, которые предъявляются и государством, и конечными заказчиками», — резюмировал Кузнецов.