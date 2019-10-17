С просьбой сохранить кустанайскую породу лошадей обратились к премьер-министру РК

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Депутаты сената парламента РК Женис Нургалиев и Серик Бектурганов обратились к премьер-министру РК Аскару Мамину с просьбой сохранить кустанайскую породу лошадей, чье племенное поголовье насчитывает всего 74 единицы.

«В настоящее время остро назрел вопрос по сохранению и дальнейшему развитию лошадей кустанайской породы – единственной верхово-упряжной породы специализированного спортивного направления, выведенной на территории Республики Казахстан. Анализ, проведенный для составления пятого тома «Государственной книги племенных лошадей», показывает, что численность этой породы находится на критическом уровне. Это подтверждает тот факт, что на сегодняшний день поголовье племенных лошадей составляет 74 головы», — говорится в депутатском запросе сенаторов на имя премьер-министра РК в четверг.

Тогда как в непростые 2000-е годы, отметили депутаты, на балансе предприятия было 336 голов лошадей, в том числе 120 конематок и 10 жеребцов-производителей.

«В настоящее время предприятие ТОО «Қазақ тұлпары» относится к ведению министерства сельского хозяйства РК и специализируется на разведении спортивных лошадей, семеноводстве многолетних и однолетних трав. С момента прекращения в 2014 году выделения субсидий на поддержку племенного поголовья, проведение селекционно-племенной работы, усовершенствование тренинга и испытания лошадей, хранения семени жеребцов-производителей, на предприятии проведена оптимизация племенного поголовья и приостановлены работы по выведению новой породы лошадей», — подчеркнули сенаторы.

И на сегодняшний день, по их данным, ТОО «Қазақ тұлпары» пришло в упадок, а порода утратила свою былую славу и основной костяк поголовья, численность работников сократилась, научно-исследовательская работа не ведется.

«На предприятии работает 38 работников, в том числе два научных сотрудника, имеются лаборатории молекулярно-генетических исследований (генотипирования с/х животных) и другое уникальное (заморозки спермы) оборудование», — проинформировали депутаты.

В связи с вышеизложенным и наблюдающейся тенденцией по исчезновению кустанайской породы лошадей, пояснили сенаторы, необходимо срочно предпринять комплексные меры.

«В частности, разработать и утвердить «Селекционную программу работы с кустанайской породой лошадей на 2020-2030 годы», в рамках которой рассмотреть вопрос о финансировании развития кустанайской породы лошадей. Также необходимо возобновление деятельности лабораторий биотехнологии и криоконсервации (семени жеребцов-производителей для замораживания соломинок и искусственного осеменения) с целью создания банка семян жеребцов-производителей кустанайской породы, а также продуктивных пород Казахстана. Отдельного рассмотрения требует работа по возобновлению мер повышения работоспособности лошадей с помощью селекции и научного подхода, для участия в республиканских и международных соревнованиях и восстановления титула породы», — предлагают депутаты.

В перспективе, дополнили они, необходимо рассмотрение возможности выделения средств на строительство нового конезавода за пределами п. Заречный и обновление парка сельхозтехники.

«Учитывая вышеизложенное, просим Вас оказать содействие в решении данных вопросов по дальнейшему поддержанию и развитию кустанайской породы лошадей, сформировавшуюся на территории страны. В соответствии со ст. 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом срок», — резюмируется в запросе.