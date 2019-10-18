Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Почти 218 тонн свежего казахстанского перца не разрешили ввезти в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«На российско-казахстанском участке государственной границы РФ, по направлению к пунктам пропуска МАПП «Маштаково», МАПП «Орск» и МАПП «Сагарчин», пресечен незаконный ввоз на территорию России 19 партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском из Казахстана и Киргизии. При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено следующее: в сопровождении фитосанитарных сертификатов, не подтверждающих соответствие партий подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям, ввозился перец свежий (217,6 тонны) казахстанского происхождения и киргизского происхождения (20,3 тонны)», — говорится в сообщении.

Также, по данным российского ведомства, «в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Казахстана ввозились дыни, лук, зелень, хурма, виноград (58,7 тонны) и смесь сухофруктов, гранаты, виноград, лимоны (39,6 тонны) из Киргизии».

«С фитосанитарными сертификатами, сведения в которых не совпадали с информацией в перевозочных документах, поступил лук (20 тонн) казахстанского происхождения и сухофрукты, крупа рисовая (23,2 тонны) киргизского происхождения; на крупу рисовую отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларация о соответствии); без фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям, поступили орехи грецкие и лаймы свежие (1,4 тонны) из Киргизии», — добавили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что ведомством были составлены акты карантинного фитосанитарного контроля с запретом на ввоз всей подкарантинной продукции.

«По фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в соответствии со статьей10.2 КоАП РФ перевозчики привлечены к административной ответственности. Под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора был осуществлен возврат 19 автотранспортных средств с подкарантинной продукцией с территории Российской Федерации в страны отправления», — сказано в сообщении.