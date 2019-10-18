Назначен начальник Национального университета обороны имени первого президента РК

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Назначен начальник Национального университета обороны имени первого президента Казахстана – Елбасы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен начальником Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в сообщении в пятницу.

Камалетдинов с 2016 года был первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Казахстана, до этого – с 2013 по 2016 годы командовал войсками регионального командования «Астана», а еще раньше – с 2012 года был первыми заместителем командующего регионального командования – начальником штаба управления командующего войсками регионального командования «Астана».