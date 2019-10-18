Доллар стратегически неустойчив, но альтернативы ему пока нет 18.10.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 101 0 Экономист Вячеслав Додонов о том, что долларовая пирамида когда-нибудь рухнет, но не завтра Похожие материалы: Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился Устоит ли доллар под напором криптовалют?