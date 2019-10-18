Партий много, а здравого смысла нет 18.10.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 100 0 Демократическая партия националистов и русофобов – знак времени? Похожие материалы: Сколько партий нужно Казахстану? «План Токаева и план Сагинтаева: каким видится будущее Нур-Султана и Алматы». «В Казахстане бродит идея создания исламской партии». «Если исламисты будут вмешиваться в политику, то превратят Казахстан в халифат». «Деление по родам и жузам стало мифом?» Заседание координационного совета генпрокуроров стран СНГ проходит в Бишкеке Власть между «бардаком» в политической конструкции и искусственным интеллектом «Хозяином» партии ОСДП является Бергей Рыскалиев – Бапи