Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – «Слепое» рецензирование учебников будет введено в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«В целях повышения качества учебников в настоящее время МОН РК ведется работа по повышению качества и обновлению механизма экспертизы учебников. Также, будет организовано обучение авторов и экспертов, «слепое» рецензирование учебников, сертификация экспертов», — сказал в понедельник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в мажилисе на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

По словам министра, макеты учебников обсуждаются с общественностью.

«В рамках реализации госпрограммы мы поменяли подход к разработке и экспертизе учебников. Во всех регионах республики проводится работа по обсуждению макета учебников с учительской общественностью и экспертами. Для обеспечения открытости экспертизы учебники размещаются в открытом портале», — сказал глава МОН.

По информации министерства, с 1 сентября на сайте ведомства размещены электронные версии учебников для 1-10 классов в формате EPUB.

«Стоит особо отметить, что данное новшество позволит школьникам пользоваться учебниками через электронные устройства и облегчит вес ученического портфеля», — заявили в МОН.

«Слепое» рецензирование – метод рецензирования, при котором имена рецензентов скрыты от автора (одинарное), либо когда анонимными остаются и автор, и рецензент (двойное).