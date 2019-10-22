Белорусский Duty freе откроют в МЦПС «Хоргос» во время визита Лукашенко в Казахстан

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Белорусский магазин беспошлинной торговли (Duty freе) откроют в международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан, сообщает пресс-служба МЦПС.

«Белорусская компания «ЭНЕРГО-ОИЛ» по поручению правительства Республики Беларусь готовит к открытию магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на казахстанской территории МЦПС «Хоргос». В нем будет представлен широкий ассортимент высококачественной продукции белорусских производителей. Планируется, что участие в открытии белорусского duty free примет первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин во время своего посещения МЦПС «Хоргос» в рамках визита президента РБ Александра Лукашенко в Казахстан», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Отмечается, что идея белорусского проекта обсуждалась во время презентации международного центра, которую провел председатель правления АО «УК «СЭЗ МЦПС «Хоргос» Кахарман Джазин во время встречи с первым вице-премьером РБ Александром Турчиным в Минске в июне, а сегодня этот проект «успешно реализуется на МЦПС «Хоргос» при поддержке белорусского правительства».

«Наш торговый центр будет являться частичкой нашей страны, где мы максимально постараемся познакомить китайских потребителей с традициями, культурой и продукцией белорусского народа. Более 20 крупнейших производителей Беларуси представят свой ассортимент в новом магазине», — сказал заместитель директора СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» Владимир Кравченко.

В МЦПС уточнили, что в торговом центре будут представлены кондитерские изделия белорусских марок: широкоизвестный бобруйский зефир, шоколад, давно ставшая легендой «сгущенка» и молочная продукция, которую в Беларуси делают из экологически чистых продуктов. Там же же будут натуральный мед, джемы и конфитюры.

«С заботой изготовленные в Беларуси молочные смеси для детей и детское питание порадуют родителей широким ассортиментом. Также на полках нового магазина можно будет встретить мясные консервы, соусы и маринованные огурчики, белорусские чипсы и снеки, кофе и какао. Белорусские напитки представлены минеральной и питьевой водой, вкусными соками и нектарами. Покупатели смогут угоститься белорусским пивом и хлебным квасом. Ценителям крепких напитков белорусские производители алкогольной продукции предложат образцы товаров, получивших признание в странах СНГ и за его пределами. Табачная продукция будет представлена Гродненской табачной фабрикой «Неман», — сказано в сообщении.

Кравченко положительно оценивает перспективы работы на МЦПС «Хоргос».

«В России в свое время Петр I «прорубил окно в Европу», здесь Казахстану удалось «прорубить окно в Китай», которое позволяет свободно представлять свою продукцию для жителей Запада Китая. Они могут познакомиться с широким ассортиментом наших товаров. Здесь соблюдаются требования ЕАЭС, что для нас дополнительно комфортно. Предполагаем, что наши партнеры в России и других странах СНГ последуют нашему примеру», — заявил Кравченко.

«ЭНЕРГО-ОИЛ» подписала договор участника СЭЗ с управляющей компанией СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

«Все, кто на казахстанской части МЦПС «Хоргос» осуществляют приоритетные виды деятельности по договору с управляющей компанией, имеют право на получение льгот и преференций», — уточнили в центре.

МЦПС «Хоргос» является СЭЗ с октября 2017 года. После подписания президентом Казахстана 3 апреля 2019 года новой редакции закона о СЭЗ правительство 29 апреля приняло решение №343, в соответствии с которым АО «МЦПС «Хоргос» получило статус управляющей компании СЭЗ «МЦПС «Хоргос». Участники и инвесторы СЭЗ должны заключить договор с УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» в соответствии с главой № 21 Налогового кодекса РК о налогообложении лиц, осуществляющих деятельность на территории СЭЗ.