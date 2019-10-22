Экспертное мнение: Казахстанцы плохо относятся к инвестициям в строительство

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Население Казахстана плохо относится к централизованным инвестициям в строительство, считает ведущий аналитик департамента консалтинговых услуг AERC (Центр исследований прикладной экономики) Галымгазы Айтказин.

«Централизованные инвестиции в строительство в Казахстане за счет общих текущих накоплений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ, чьи активы превышают Т10 трлн) – вопрос достаточно сложный, учитывая отношение населения к текущей системе пенсионных накоплений и структуру самих накоплений», — прокомментировал Айтказин для КазТАГ заявление депутата мажилиса парламента РК Айкына Конурова о том, что пенсионные накопления казахстанцев вопрос покупки жилья не решат.

Во-первых, продолжил эксперт, существует большая проблема недоверия к государственным органам и ЕНПФ в части управления их накоплениями.

«То есть направление «народных» средств на такого рода масштабную инвестицию может вызвать огромное количество вопросов касательно качества и прозрачности процессов. Насколько рядовой вкладчик может быть уверен, что средства будут направлены по целевому назначению (строительство) и не будет ли это очередной схемой по «отмыванию» денег, заставляет задуматься», — отметил собеседник агентства.

Во-вторых, дополнил спикер, неравномерная структура текущих накоплений в ЕНПФ показывают, что подавляющее число вкладчиков еще даже не накопили минимальный порог для получения достойной пенсии.

«А это может стать проблемой в будущем, особенно учитывая тот факт, что все вкладчики со стажем после 1998 года лишаются солидарной части и претендуют только на базовую и накопительную части», — констатирует Айтказин.

На вопрос, как он относится к инициативе депутата Конурова по поводу создания в Казахстане, как и в Сингапуре, единого фонда, в котором будет объединены система жилищных сбережений, медицинское страхование и обязательные пенсионные накопления, и будет ли он эффективным, эксперт ответил, что «неоднозначно».

«Скорее (говоря об эффективности единого фонда – КазТАГ) нет, чем да. Пенсионная система Сингапура действительно является тем примером, когда один фонд – Центральный накопительный фонд (ЦНФ, Central Provident Fund), созданный еще в далеком 1955 году, решил проблему пенсионных накоплений, жилищной потребности и медицинских услуг. Таким образом, правительство Сингапура, используя единое окно для накоплений и инвестиционных программ, позволило людям копить деньги на старость и использовать их для получения жилья, образования и т.д.» — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, дополнил спикер, Сингапур является развитой страной по уровню ВВП на душу населения.

«Вместе с тем властям Сингапура легче решать проблемы централизованным способом, потому что все население сконцентрировано в одном городе (город-государство). При этом плотность населения в Сингапуре составляет 21,5 тыс. человек на 1 кв. км, а в Казахстане только около 7 человек на 1 кв. км, что, естественно, влияет на стоимость подобных государственных решений и эффективность», — добавил Айтказин.

Также важно отметить, подчеркнул он, что структура счетов в фонде для ЦНФ сильно отличается от нынешней в Казахстане, где нет разделения по долям отчислений между работодателем и работником.

«При всем этом умело управляя средствами народа и разумно инвестируя их, государство обеспечило людей не только пенсионными выплатами, но и жильем, в котором сейчас проживает более 80% населения Сингапура. Более того, стоит добавить, что правительство Сингапура также инвестировало собственные средства для обеспечения жильем населения. Что из этого стоит вынести Казахстану для будущего применения? Неважно, как назвать программу или структурировать ее, самое главное, как ею управлять», — поделился наблюдениями эксперт.

А многочисленные истории инвестиционных провалов ЕНПФ (то есть государства, к наглядному примеру можно отнести историю с международным банком Азербайджана), подметил собеседник агентства, сильно подорвали ее авторитет среди населения.

«(…) И вызывают сомнения, что такой единый фонд, управляемый государством, будет способен достигать гарантированной доходности, как в Сингапуре, в дополнение к вышеупомянутой проблеме», — утверждает спикер.

На вопрос, есть ли сегодня схема, которая учитывает реалии Казахстана, и способна эффективно использовать часть пенсионных накоплений для покупки жилья, Айтказин ответил, что «она, безусловно, имеется».

«Мы считаем, что курс на объединение системы пенсионных отчислений и жилищной обеспеченности населения достаточно хороший для решения задачи главы государства. Будет намного проще решить подобную задачу при системе, похожей на сингапурскую, однако стоит иметь в виду важные различия и специфику Казахстана с учетом вышеупомянутых проблем, как недостаточность и неравномерность накоплений и условия накопления», — указал он.

Но, по мнению эксперта, статистика показывает, что при общих накоплениях в Т10,3 трлн и сумме всех счетов с накоплениями на 1 октября 2019 года в Т9,813 млн средняя сумма накоплений на одном счету составляет Т1,049 млн.

«Стоит добавить к ним уровень реальных доходов населения и состояние частного сектора, который не готов к такой системе институционально, финансово и психологически», — заметил собеседник агентства.

Недавний пример попытки введения 5%-х отчислений со стороны работодателей и возмущение частного сектора показал, убежден спикер, что это дополнительная финансовая «ноша» для отечественного бизнеса.

«Схема, при которой, мы считаем, возможна реализация такой системы, будет осуществлена только при начальной финансовой поддержке государства в вопросе жилищного обеспечения населения, с одной стороны, так и усилий бизнеса, с другой стороны, который должен будет взять на себя часть выплат для своих работников. В противном случае, мы считаем, что при текущей ситуации, изъятие части собственных накоплений для других целей грозит системе риском невыплаты или слишком маленьких выплат для будущих пенсионеров», — подытожил Айтказин.

Напомним, 16 октября депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров заявил, что пенсионные накопления казахстанцев вопрос покупки жилья не решат.

«Накопления каждого по отдельности вкладчика (Единого накопительного пенсионного фонда – КазТАГ) вопрос (покупки жилья, о чем недавно говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев – использовать пенсионные накопления для инвестирования в жилье – КазТАГ) не решат. Общий объем ЕНПФ превышает Т10,3 трлн, поэтому логично искать консолидированное решение – через централизованные инвестиции в строительство. На практике это выполнимо только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве. Если мы этого добьемся, то острота жилищного вопроса (…) заметно снизится», — говорится в депутатском запросе Конурова на имя премьер-министра РК Аскара Мамина в прошлую среду.