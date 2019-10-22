Токаев и Назарбаев: ответственность на том, чья подпись 22.10.2019 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 80 0 Марат Шибутов о структуре власти в Казахстане Похожие материалы: Странной назвал Токаев рассадку чиновников на совещании в Нур-Султане Токаев примет участие в заседании клуба «Валдай» в Сочи «Сегодня перед партией стоит задача консолидировать общество, сплотить элиты вокруг президента страны Токаева». «Токаев подписал сам себе административный приговор». «Не думаю, что Назарбаев сознательно играет против нового президента: ведь именно он его выбрал и его готовил» «Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев». «Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества». «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов» Токаев поручил возобновить строительство ЛРТ в Нур-Султане