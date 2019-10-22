Нефтяное эмбарго США против Ирана может продолжаться очень долго 22.10.2019 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 97 0 Востоковед Адиль Каукенов о ставках в игре на Большом Ближнем Востоке Похожие материалы: Против кого ИГИЛ пойдет войной — против движения Талибан в Афганистане или против стран Центральной Азии?! На сумму свыше Т1,6 млрд закуплены вакцины против гриппа в Казахстане Против вывоза казахстанской нефти на реэкспорт выступает минэнерго В Ливии может резко сократиться производство нефти «Все стереотипы касательно «Хабара» устарели». «Самым резонансным вопросом был: «Какого возраста будут выпускники 12-го класса?». «Я очень уважаю депутата Божко. И поддерживаю этого правильного человека». «Казахстанцы не хотят жить по соседству с геями и лесбиянками»