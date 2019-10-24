Лукашенко предложил казахстанскому бизнесу войти в акционерный капитал «Гомсельмаш»

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил казахстанскому бизнесу войти в акционерный капитал АО «Гомсельмаш».

«Нет никаких проблем во взаимной торговле. Нужно переходить на более глубокую кооперацию. Вот АО «Гомсельмаш» – мы никому не предлагали, а казахстанцам предложили подумать о том, чтобы войти в акционерный капитал АО и создать глубокую кооперацию», — сказал Лукашенко в интервью официальному СМИ РК.

По его словам, президент РК Касым-Жомарт Токаев заинтересовался этим проектом.

«Мы будем его обсуждать. И если здесь на «Гомсельмаше» мы начнем производить белорусско-казахстанскую сельхозтехнику, кто от этого потеряет? Никто. Мы только выиграем», — добавил президент Беларуси.

Также интересным проектом он назвал поставку казахстанской нефти на белорусские НПЗ.

«Я думаю, у нас получится с поставкой нефти, если договоримся по цене. Ну а почему не договоримся? Ведь мы можем перерабатывать вашу нефть и продавать на любом рынке. У нас хороший выход нефтепродуктов. И я не скрываю, что и этот вопрос мы будем обсуждать в ходе моего визита в Казахстан», — сообщил белорусский президент.

Вместе с этим он выразил надежду, что Россия, как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заинтересована в развитии союза, она не станет препятствовать этому.

«Если мы начнем блокировать общие проекты, то такие страны, как Беларусь, Казахстан будут искать счастья на стороне. Нужно, чтобы были совместные проекты, не только казахстано-российские и белорусско-российские, но и напрямую Казахстан-Беларусь», — считает Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом 24-25 октября.