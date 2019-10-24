Лотерейный бизнес обложили НДС и социальными отчислениями одновременно

Набиравший обороты рынок из-за повысившейся налоговой нагрузки значительно замедлил темпы.

Смягчение налоговой нагрузки для лотерейного бизнеса в Казахстане является главным вопросом развития рынка. Обложение данного вида деятельности налогом на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году ударило по единому лотерейному оператору АО «Сәтті Жұлдыз», только набиравшему обороты в течение двухлетней деятельности.

«На сегодняшний день мы ведем работу по созданию единой лотереи в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нам мешает одно отличие от стран ЕАЭС и остального мира, которое состоит в том, что в нашей стране с 1 января 2018 года лотерейная деятельность облагается НДС, несмотря на то, что в структуре нашей деятельности никакой добавленной стоимости нет. НДС для нас не логичен. Отмечу, что Президент РК говорил о необходимости внедрять передовые практики развитых государств в налоговой политике. А у нас получается все наооборот», — констатировал президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр Тен.

Президент АО «Сәтті Жұлдыз» Александр ТЕН

НДС начисляется на все продажи нацоператора, включая призовой фонд, на который приходится 70% от оборота, что противоречит Закону «О лотереях и лотерейной деятельности». Увеличив его долю АО «Сәтті Жұлдыз» планирует улучшить динамику реализации. К слову, по законодательству уровень призового фонда может занимать 50%.

Одновременно с большим фискальным бременем единый оператор имеет обязательство по поддержке в стране спорта. За все время действия компания, осознавая свою социальную ответственность, перечислила на развитие спорта более 286 миллионов тенге. Стоит отметить, законодательство предусматривает 10%-ые отчисления от разницы между реализацией и призовым фондом. Однако АО «Сәтті Жұлдыз» выдвинул инициативу перечислять 15% от валового игрового дохода. До июля 2018 года получателем отчислений являлся Фонд развития спорта Республики Казахстан, позже все целевые средства были направлены в Национальный олимпийский комитет.

«Мы взяли на себя повышенные обязательства по отчислениям, направленным на развитие спорта в стране в тот момент, когда решения по введению НДС в лотерейную деятельность не было. То есть тогда действовали условия, которые соответствуют устоявшейся мировой практике, в том числе и в странах Евразийского союза. Да, лотерейные компании за рубежом оплачивают либо какой-то акциз, либо какие-то отчисления. Мы инвестируем в спорт», — отметил Александр Тен.

Партнерские сети, специализирующиеся на распространении лотерей, также несут повышенную фискальную нагрузку. Дистрибьюторы призывают предоставить им возможность уплачивать сборы в режиме патента. Сегодня ставка для них установлена в размере 3%, отмечает исполнительный директор «Лотерейного союза Казахстана» Александр Мухин. Это обстоятельство сдерживает развитие МСБ в данной сфере, подчеркивает он. Сегодня в ней работают более трех тысяч предпринимателей.

Ошибку в обновленном Налоговом кодексе признали и в парламенте. В законодательном органе рассматривают пакет поправок, касающийся лотерейной деятельности. По инициативе депутатов мажилиса НДС для лотерейных компаний предлагается отменить. На сегодняшний день документ получил заключение в правительстве. Далее предстоит обсуждение данного вопроса на пленарных заседаниях в обеих палатах парламента. В частности, в повестке стоят следующие поправки: внесение изменений в части возможности распространителям применять патент или упрощенный режим налогообложения отмена НДС для лотереи; запрет рекламы иных лотерей и использования слова «лотерея» в рекламе, а также административный штраф за данные нарушения; включение в Закон основных критериев деления лотерей по видам, а также введение правил, регулирующих на уровне подзаконного акта данные отдельные виды лотерей.

Стоит отметить, последние несколько лет лотерейный рынок претерпел множество изменений, включая новый закон «О лотереях и лотерейной деятельности» от 9 апреля 2016 года и выборы единого оператора лотереи в феврале 2017 года. Из девяти компаний, участвующих в конкурсе, в качестве оператора было избрано АО «Сәтті Жұлдыз». С 2018 года наблюдается ощутимый рост в данной отрасли. За это время оборот компании составил 10 881 621 000 тенге. Только в 2018 году показатель достиг 2,6 миллиардов тенге, таким образом, превысив общий годовой оборот лотерейного рынка в 2016 году. За девять месяцев 2019 года оборот в лотерейной отрасли достиг четырех миллиардов тенге.

Показатели АО «Сәтті Жұлдыз»

Оборот 10 881 621 000 тенге Налоги 2 831 097 000 тенге Отчисления на спорт 286 112 000 тенге Количество лотерейных миллионеров 57 Сумма выигрышей 6 615 506 000 тенге Количество трудозанятых людей в отрасли 5000

*Данные за период с сентября 2017 года сентябрь 2019 года