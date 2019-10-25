Нур-Султан. 25 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, в южной части республики под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +7+9.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +2+4, днем +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +4+6, днем +20+22.

В Акмолинской области днем местами небольшие дождь со снегом, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0+5.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Атырауской области местами туман. Днем +15+20, ночью +4+9.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь, местами туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Костанайской области местами дождь с небольшим снегом, местами туман, местами гололед. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области днем местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, днем местами гололед. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Карагандинской области местами небольшие дождь и снег, местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами гололед. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Актюбинской области местами небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Павлодарской области местами дождь с небольшим снегом, ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами гололед. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью 0+5.

В Туркестанской области без осадков. Днем +19+24, ночью +3+8.

В Кызылординской области осадков тоже не ожидается. Днем +14+19, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +6+11.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.