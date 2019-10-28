«Золото» казахстанского дзюдоиста, очень спорная победа боксера Каната Ислама, испытание для шахматистки Бибисары Асаубаевой и разгромное поражение футбольной «Астаны» в Лиге Европы

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: одна медаль на всех, но зато золотая

Внушительным составом отправилась на турнир «Большого шлема» в Абу-Даби сборная Казахстана. В мужской ее части были 12 дзюдоистов, в том числе практически все первые номера нашей дружины, в женской команде – 4. Но на всех они добыли лишь одну медаль.

На снимке: Гусман Кыргызбаев

Как и ожидалось, ее принесли соревнования в самом легком весе (до 60 кг) у мужчин. Однако отличился не чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016-го Елдос Сметов, а считающийся вторым номером нашей команды в этой весовой категории Гусман Кыргызбаев. Он выиграл все пять схваток, включая финальную, в которой его соперником был француз Валид Хьяар, и завоевал «золото». Кстати, именно этому французу уступил в 1/4 финала Сметов, который затем в утешительном раунде взял верх над серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира россиянином Робертом Мшвидобадзе, но в поединке за «бронзу» проиграл другому представителю РФ с грузинской фамилией – Яго Абуладзе.

В Абу-Даби разыгрывались не только медали, но и очки, идущие в зачет олимпийского рейтинга. В нем до начала турнира Сметов шел 2-м, Кыргызбаев – 12-м. А от каждой страны на Олимпиаду в любой весовой категории может поехать только один дзюдоист. Так что Елдос и Гусман ведут спор и друг с другом. Благодаря результату, показанному в Абу-Даби, последний сумел несколько сократить отставание от своего партнера по сборной.

Футбол: шесть безответных мячей в воротах «Астаны»

«Астана» проиграла и третий свой матч в групповом раунде Лиги Европы. Но предыдущие два ее поражения – от английского «Манчестер Юнайтед» в гостях и от сербского «Партизана» в родных стенах – были минимальными. Теперь же она оказалась разгромлена голландским клубом «АЗ Алкмаар» на его поле с просто неприличным счетом 0:6.

Да, в какой-то мере сказались отсутствие двух ведущих футболистов нашей команды Марина Томасова и Рунара Сигурйонссона, а также травма, полученная в середине первого тайма голкипером Ненадом Эричем, которого пришлось заменить Александром Мокиным. Но даже с учетом этих обстоятельств «Астана», думается, не имела права проигрывать в общем-то среднему, по европейским меркам, сопернику столь безнадежно. Кстати, это самое крупное поражение в ее истории. Незадолго до перерыва в ворота казахстанского клуба влетели два мяча, а в последние четверть часа матча – еще четыре.

В этот же день «Партизан» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» – 0:1. Последний с 7 очками из 9 возможных лидирует в группе. У «АЗ Алкмаар» 5 очков, у «Партизана» — 4, у «Астаны» — 0. Шансов на выход в «плэй-офф» у нашей команды практически не осталось, хотя следующие два матча она проведет дома – 7 ноября с голландским клубом и 28 ноября с английским.

Шахматы: неудачный финиш ЧМ для Бибисары Асаубаевой

В Нью-Дели (Индия) завершился чемпионат мира среди юниоров, в котором участвовали шахматисты в возрасте до 20 лет. Напомним, что в 2016-м и 2017-м годах турниры девушек выиграли наши соотечественницы – Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик. Последняя еще не вышла из юниорского возраста (она идет второй в соответствующем рейтинге FIDE), а значит, имела право выступить на нынешнем первенстве, но в Нью-Дели не поехала.

В ее отсутствие наши главные надежды были связаны с 15-летней Бибисарой Асаубаевой, которая имела 6-й коэффициент среди участниц. Главным же фаворитом считалась китаянка Чжу Цзиньэ, лидер юниорского рейтинга, при этом входящая в «топ-10» взрослой женской «табели о рангах». Забегая вперед, скажем, что она выступила крайне неудачно, став в итоге только 38-й.

На снимке: Бибисара Асаубаева

После семи туров Бибисара шла без поражений, набрав 5,5 очка из 7 возможных (четыре победы и три ничьи). Но потом проиграла россиянке Полине Шуваловой, которая в итоге и станет чемпионкой мира с великолепным результатом – 9,5 из 11 возможных. После этой неудачи Асаубаева выиграла у одной соперницы и разошлась миром с другой. Перед заключительным туром она занимала третье место, уступая только Шуваловой и автору главной сенсации чемпионата Мобине Алинасаб из Ирана. С последней и встречалась Бибисара в день закрытия ЧМ. К сожалению, наша соотечественница проиграла эту партию и, как следствие, откатилась на итоговую 9-ю позицию. А призерами стали Шувалова, Алинасаб и россиянка Елизавета Соложенкина – та самая, отец которой в свое время обвинил Асаубаеву в использовании подсказок во время турниров, но проиграл в суде и был вынужден выплатить ей моральную компенсацию.

Что касается мужского турнира, то лучший среди казахстанцев, Жандос Агманов, закончил его 38-м.

Бокс: дома не только стены помогают?

Победу Каната Ислама над намибийцем Уолтером Каутондоквой многие эксперты и даже немалое число казахстанских болельщиков назвали более чем спорной. Этот поединок был главным в ходе боксерского вечера, состоявшегося в минувшую субботу в Алматы. Соперники – одногодки: если казахстанцу 34 исполнилось в прошлом месяце, то африканец отметит эту дату в следующем. И в объединенном рейтинге средневесов от boxrec.com они располагаются недалеко друг от друга: соответственно на 29-й и 24-й строчках.

На снимке: Канат Ислам

Первая половина 10-раундового поединка прошла с преимуществом Ислама, который однажды даже отправил противника в нокдаун. Но потом убедительнее выглядел уже намибиец, тогда как наш соотечественник больше уклонялся от боя, чем боксировал. То ли устал, то ли действительно получил травму руки, на что он пожаловался уже после финального гонга. Так что никто бы не удивился, если бы победу присудили Каутондокве. Однако боковыми рефери были казахстанские арбитры, и они решили, что выиграл Ислам, причем достаточно убедительно. Двое из них насчитали по 97:92, а третий и вовсе 99:92.

Хоккей: «Барыс» сохранил за собой 3-ю позицию

На минувшей неделе «Барыс» провел три матча в гостях и лишь в одном из них праздновал успех. Тем не менее, он сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Выездная серия началась с трудной победы над одним из аутсайдеров «Запада» – минским «Динамо». Из трех периодов результативным оказался только второй, в котором соперники обменялись заброшенными шайбами: ворота белорусского клуба поразил Егор Петухов. Овертайм тоже не выявил победителя, а в послематчевых буллитах удачливее были хоккеисты казахстанской команды – 2:1.

Спустя два дня «Барыс» гостил в Ярославле у «середнячка» Западной конференции – «Локомотива». И снова в ходе основного времени матча зрители увидели голы только во втором периоде. Сначала Алихан Асетов и Роман Старченко в течение одной минуты дважды заставили капитулировать голкипера хозяев льда, но последние еще до перерыва восстановили равновесие. После безголевой заключительной трети поединка был назначен овертайм – пятый подряд в играх с участием «Барыса» (!), и в его начале наша команда пропустила решающую шайбу – 2:3.

Наконец, в субботу она встречалась в Казани с лидером Восточной конференции – местным «Ак Барсом». Разыгравшийся в последних матчах Асетов незадолго до первого перерыва ответил точным броском на гол, пропущенный «Барысом» незадолго до этого. Но затем казанцы дважды реализовали численное большинство, причем одну из заброшенных шайб записал в свой актив Мэтью Фрэттин, который еще в прошлом сезоне играл за казахстанский клуб. Наша команда пыталась сравнять счет, но сумела только сократить разницу (Никита Михайлис) – 2:3.

Футбол: остались только два претендента на чемпионство

31-й тур чемпионата Казахстана растянулся на три дня, но большинство матчей, в том числе с участием лидеров, состоялись вчера. Особых неожиданностей не произошло.

«Астана» – «Актобе» 5:0. Вполне ожидаемая победа столичного клуба, который имеет все шансы на то, чтобы в шестой раз подряд завоевать золотые медали. Первые четыре мяча забил Марин Томасов, пропустивший тремя днями раньше матч «Астаны» в Лиге Европы. В его активе стало 19 голов, и он вышел на первое место в споре лучших бомбардиров нынешнего первенства.

«Кайрат» – «Тобол» 2:0. К этому поединку его участники подошли с равным количеством потерянных очков. Победитель сохранял шансы в борьбе за «золото», проигравший выбывал из этой гонки. А ничья не устраивала ни один из клубов. «Кайрат» выиграл и теперь остался единственным конкурентом «Астаны». При этом он должен надеяться на то, что 2 ноября «Тобол» в родных стенах не позволит столичному клубу обыграть себя.Правда, «Астане» еще предстоит играть с «Окжетпесом» и «Иртышом», но у тех практически уже нет турнирной мотивации.

«Орадабасы» – «Иртыш» 2:0. Эта победа позволила шымкентской команде догнать по количеству набранных очков «Тобол». И хотя у конкурента есть одна игра в запасе, шансы на завоевание бронзовых медалей у южан остаются.

«Кайсар» – «Атырау» 0:1. Эти команды совсем недавно оспаривали в финальном матче Кубок Казахстана. Выигравший тогда «Кайсар» теперь не особо борется за очки в чемпионате, а вот клубу из нефтяной столицы они очень нужны. Этим, скорее всего, и объясняется победа гостей.

«Шахтер» – «Окжетпес» 2:2. Два середнячка, соседствующие в турнирной таблице, разошлись миром. Матч проходил не в Караганде, а в столице страны. У номинальных хозяев поля отличился Артур Реджиналдо, забивший два мяча.

«Жетысу» – «Тараз» 0:0.

Турнирное положение: «Кайрат» – 65 очков, «Астана» – 63 (один матч в запасе), «Тобол» – 59 (один матч в запасе), «Ордабасы» – 59, «Жетысу» – 52, «Кайсар» – 40 (один матч в запасе), «Окжетпес» – 38 (один матч в запасе), «Шахтер» – 35 (один матч в запасе), «Иртыш» – 31, «Тараз» – 26, «Атырау» – 23 (один матч в запасе), «Актобе» – 12.

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