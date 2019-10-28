В МВД РК не смогли объяснить неравномерную оснащенность отделений полиции компьютерами

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев не смог объяснить неравномерную укомплектованность отделений полиции компьютерами по стране, передает корреспондент агентства.

«За девять месяцев текущего года в электронном формате по линии МВД расследовалось 35 тыс. уголовных дел. Больше всего в цифровом формате дел рассматривалось в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях. Меньше всего – в Акмолинской и Павлодарской областях. При этом оснащенность необходимым оборудованием составляет всего 40%. И практически полностью укомплектованы компьютерами подразделения в Западно-Казахстанской области – 88%, и в Атырауской области – 89%. Самая низкая оснащенность в Карагандинской – 18%, и Акмолинской – 13%. (…) Почему такая неравномерная укомплектованность по республике?», — задала вопрос депутат мажилиса Снежанна Имашева в понедельник в нижней палате парламента.

Вопрос был задан на правительственном часе на тему «О реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в части обеспечения доступом к интернету населенных пунктов от 250 человек».

«Там, где подразделения (полиции – КазТАГ) – 2-3 следователя, там районные подразделения, тянуть туда закрытый канал оптоволоконной связи считаю очень затратным», — заявил Кожаев.

«О каком там волокне может быть речь, когда у людей компьютеров не хватает?», — перебил его вице-спикер мажилиса Владимир Божко и попросил дать письменный ответ.

«Есть!» — ответил вице-министр внутренних.