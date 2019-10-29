Казахстан вошел в топ-3 дружественных России стран – опрос

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Казахстан вошел в топ-3 дружественных России стран, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45%, в 2018 году – 50%). Также в топ-3 вошли Беларусь (30%, в 2018 году – 20%) и Казахстан (21%, в 2018 году – 15%). На 5 п.п. по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13%). В сравнении с 2018 годом на 7 п.п. выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10%) и на 4 п.п. – с Германией (9%)», — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом.

«Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53% в 2019 году и 39% в 2018 году). Завершает топ-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25%, в 2018 году – 33%)», — следует из сообщения.

Также сообщается, что доля россиян, допускающих существование угрозы военного нападения на Россию, ослабла с конца 2018 года и составила 31%, что ниже на 12 п.п., чем в декабре прошлого года.

«Ранее максимальный уровень ожидания военной угрозы был зафиксирован в апреле 2018 года – 50%. Вероятно, на этом сказались новые антироссийские санкции, а также конфликт с Великобританией по «делу Скрипалей». Доля тех, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53% в конце 2018 года до 61% в этом году. Чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%)», — отмечается в сообщении.

Согласно опросу, ключевым потенциальным источником военной угрозы для России остаются США, хотя и доля тех, кто придерживается данного мнения, существенно снизилась в сравнении с январским замером (53%, в январе 2019 года – 65%).

«В топ-3 стран, от которых может исходить угроза, по мнению россиян, также входят Украина (26%, на 19 п.п. меньше, чем в начале года) и Китай (7%, на 4 п.п. меньше в сравнении с январем)», — резюмируется в сообщении.