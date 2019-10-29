Т10 трлн превысила общая сумма пенсионных накоплений с начала года

Алматы. 29 октября. КазТАГ — Т10 трлн превысила общая сумма пенсионных накоплений за январь-сентябрь 2019 года, сообщает пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«По состоянию на 1 октября 2019 года общая сумма пенсионных накоплений составила Т10,4 трлн, из них: по ОПВ (обязательные пенсионные взносы) – Т10,2 трлн; по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) – Т233,6 млрд; по ДПВ (добровольные пенсионные взносы) – Т1,9 млрд», — говорится в обзоре ключевых показателей АО «ЕНПФ» на 1 октября 2019 года, распространенном во вторник.

Согласно обзору, прирост пенсионных накоплений с начала года составил Т1,04 млрд, или 11%, в том числе за счет поступлений по всем видам пенсионных взносов в размере Т714,3 млрд, за счет чистого инвестиционного дохода в размере Т481,9 млрд, при этом выплаты составили Т154,2 млрд.

«В отчетном периоде открыто 308,5 тыс. индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ, из них 273,6 тыс. – за счет ОПВ. Из них 64% ИПС открыты вкладчиками в возрасте до 30 лет. Средняя сумма ежемесячного обязательного пенсионного взноса за рассматриваемый период составила Т17 149», — следует из сообщения.

В ЕНПФ отметили, что количество активных вкладчиков за девять месяцев 2019 года составило 6,1 млн человек, в том числе сделавших шесть и более взносов – 4,6 млн человек (за весь 2018 год количество активных вкладчиков составило 6,4 млн человек, в том числе сделавших от шести до 12 взносов – 4,96 млн человек).

«Чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков, за январь-сентябрь 2019 года составил Т481,9 млрд, при этом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,4% при инфляции 5,3% за аналогичный период, что в свою очередь свидетельствует о реальной положительной доходности пенсионных активов», — говорится в сообщении.

С начала года, как следует из обзора, пенсионные выплаты составили Т154,2 млрд (что выше аналогичного показателя прошлого года на Т23,2 млрд, или на 18%), в том числе: по достижению пенсионного возраста – Т51 млрд; лицам с инвалидностью I и II групп – Т1,3 млрд; в связи с выездом за пределы РК – Т35,1 млрд; выплаты по наследству – Т20,2 млрд; выплаты на погребение – Т2,3 млрд; другим лицам – Т0,1 млрд; в компании по страхованию жизни (КСЖ) – Т44,1 млрд.

«Средняя сумма ежемесячных выплат по графику составила Т21 022, при этом максимальная сумма выплаты составила Т514 666. Средняя сумма пенсионных накоплений по ОПВ составила Т1,1 млн, в том числе у мужчин Т1,2 млн, у женщин – Т0,92 млн. При этом мужчины, регулярно осуществлявшие накопления в течение 20 и более лет, имеют средние накопления в размере Т5,1 млн, женщины – Т3,9 млн», — резюмируется в сообщении.