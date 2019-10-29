Алматы. 29 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Захватить долю рынка в Узбекистане сейчас легко, заявил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

«Если Узбекистан не свернет с намеченного пути, то там можно будет построить большой и сильный инвестиционный банк. Мы не питаем иллюзий, это очень длинные инвестиции для нас. Мы понимаем важность присутствия там, готовы инвестировать вдолгую. Сейчас, вкладываясь в инфраструктуру в стране, зарабатывать невозможно, а захватить долю рынка сейчас достаточно легко», — сказал Турлов на встрече с журналистами накануне.

По его словам, в начале прошлого года холдинг начал выходить на рынок Узбекистана и стал одним из немногих, если не единственным брокером, который сейчас там работает.

«Мы получили там все лицензии. В конце прошлого года выиграли тендер на второе «народное SPO», так называемое. Это был Кокандский механический завод, «официальное тренировочное SPO», — отметил брокер.

Узбекистан, как считает спикер, начинает повторять Казахстан. Планируется на размещение 13 компаний, условно, выходит одна компания, но выходит. Десятками должны были происходить каждый год размещения, как пояснил он, но за последние 12 месяцев только этой осенью идет подписка на SPO компании АО «Кварц» (крупнейший узбекский производитель листового стекла).

«Это было первое SPO (SPO АО «Кварц»), которое они делали. Мы тоже в нем участвуем сейчас. Это, по сути, повторное SPO. История, которую продавали год назад, сейчас продают снова. Оно успешно. Те люди, которые вложились в него, смогли заработать», — сказал инвестбанкир и брокер.

По его мнению, особенность узбекского рынка в том, что там есть компании, которые были оценены в три своих годовых прибыли, компании, которые платят дивиденды по 20-30%, но инфляция – тоже порядка 20%.

«Это высокорискованная и потенциально высокодоходная экономика, которая пытается исправить многие свои дисбалансы, которую впереди еще много интересного ждет», — резюмировал Турлов.