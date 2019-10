Военный журналист Эрик Марголис: Исламское Государство — это бумажный тигр, раздутый сверх всякой меры западными средствами массовой информации

По его мнению, ИГИЛ было создано главным образом американцами и их союзниками

Издание New York Post опубликовало статью Ли Брауна под названием «Former Saddam Hussein officer selected as new leader of ISIS» — «Бывший офицер Саддама Хусейна выбран новым лидером ИГИЛ».

В ней говорится так: «Судя по сообщениям, у Исламского Государства уже имеется новый лидер — пользующийся устрашающей славой бывший офицер армии Саддама Хусейна, известный под кличкой «Разрушитель».

Абдулла Кардаш. (Фото: nypost.com)

Речь идет об Абдулле Кардаше, который объявлен новым руководителем Исламского Государства. Он также известен под именем Хаджи Абдулла аль-Афари и под кличкой «Профессор». Кардаш (Кардеш) в прошлом являлся генералом вооруженных сил Ирака. Судя по появившимся в западной прессе данным, он де-факто управлял организацией ИГИЛ с августа нынешнего года.

Примечательным представляется еще вот что. Кардаш – это тюркское имя. Оно переводится как «брат». Поэтому, наверное, допустимо было бы предположить, что этот человек может являться выходцем из среды так называемых иракских туркмен, этнического меньшинства, проживающего в северо-восточном и центральном регионах Ирака.

В связи с выдвижением Абдуллы Кардаша на позицию лидера ИГИЛ представляется небезынтересным то, что в свое время говорил об изначальных истоках этой организации известный американский военный журналист Эрик Марголис.

Издание Ericmargolis.com опубликовало материал Эрика Марголиса под названием «LAST STAND FOR ISIS?» — «Последний рубеж для ИГИЛ».

Эрик МАРГОЛИС. (Фото: ctvnews.ca)

В нем излагается следующее: «Исламское Государство (ИГИЛ) является бумажным тигром, раздутым сверх всякой меры западными средствами массовой информации. ИГИЛ – это, как я уже многократно говорил на протяжении нескольких лет, вооруженная банда, состоящая из 20 с чем-то недовольных лиц, религиозных фанатиков и современных анархистов. Во главе нее находится корпус бывших офицеров иракской армии с военным опытом.

Эти бывшие офицеры Саддама Хусейна жаждут мести за разрушение американцами их государства и линчевание их покойного лидера. Но рядовой состав Исламского Государства – это не проходившие военной подготовки и не приученные к воинской дисциплине люди, располагающие из рук вон плохо налаженной коммуникационной инфраструктурой и логистикой.

На самом деле сегодняшнее Исламское Государство — это такого типа люди, какие в Османской империи назывались «баши-бузуками», то есть состоящее из отпетых головорезов и подонков иррегулярное вооруженное формирование, которое использовали для устрашения и терроризирования врагов посредством применения пыток, изнасилований, грабежей и поджогов.

Что поражает меня в фальшивой западной войне против ИГИЛ, так это ее неторопливый характер, отсутствие размаха и нерешительность.

По моему мнению, Исламское Государство было создано главным образом США и их союзниками в качестве орудия, предназначенного для использования против правительства Сирии — точно так же, как афганские моджахеды использовались Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в целях свержения афганского правительства, поддерживавшегося Советским Союзом.

Израиль испробовал ту же тактику, способствуя формированию движения ХАМАС в Палестине и организации Хезболла в Ливане. Оба были взращены для того, чтобы внести раскол в ряды ООП (Организации освобождения Палестины).

ИГИЛ — это внесистемное движение, которое хочет наказать Запад и саудовцев за жестокое кровопролитие, которому они подвергли арабский мир.

Обратите внимание на то, что ИГИЛ, как представляется, вообще не атакует Израиль, хотя оно играет ключевую роль в разрушении Сирии. В некоторых сообщениях утверждается, что Израиль оказывает логистическую и медицинскую поддержку Исламскому Государству».

***

