Эксперт о базовых ставках: Есть вероятность снижения импорта из РФ и роста экспорта РК

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. После того, как 25 октября Банк России понизил ключевую ставку, а на днях Национальный банк Казахстана оставил без изменений базовую ставку есть вероятность снижения импорта из РФ и роста экспорта РК, считает казахстанский экономист, партнер Radius Advisory Lab Тимур Абилкасымов.

«Обычно изменение процентных ставок должно вести к изменению курса валют, однако в нашем случае это никак не отразилось на паритете RUB/KZT. Поэтому, учитывая, что тенге не стал укрепляться, а стоимость денег на рынке выросла, импорт из России может показать снижение. Более того, учитывая снижение ставок в РФ, есть вероятность, что экспорт Казахстана может вырасти. Однако стоит учесть нетарифные барьеры, с которыми сталкиваются казахстанские экспортеры, в результате чего рост экспорта выглядит маловероятным», — прокомментировал Абилкасымов для КазТАГ сообщения о снижении ключевой ставки советом директоров Банка России на 50 б.п., до 6,5% годовых и сохранении Нацбанком РК базовой ставки на уровне 9,25%.

На вопрос, есть ли хоть какая-то взаимосвязь между снижением ключевой ставки ЦБ РФ и сохранением базовой ставки Нацбанком РК, эксперт ответил, что «понижение ключевой ставки в России, несомненно, влияет на инфляционные процессы и на принятие решения в Казахстане».

«Однако в этот раз Нацбанк не поднимал ставку в большей степени из-за ряда других причин. В первую очередь стоит отметить, что ранее регулятор повышал ставку в сентябре текущего года и именно сейчас острой необходимости повышать ее два раза подряд не было. Более того – сентябрьское повышение ставки сопровождалось снижением уровня инфляции. Так по данным КС МНЭ инфляция в сентябре составила 5,3% в годовом выражении», — констатирует собеседник агентства.

На вопрос, как решения центральных банков двух стран могут повлиять на пару RUB/KZT, спикер ответил, что «на данный момент мы видим, что снижение базовой ставки в РФ никак не повлияло на паритет рубля к тенге».

«Ранее также остался без изменения курс рубля к тенге после повышения базовой ставки в Казахстане. Курс национальной валюты в данный момент управляется регулятором и будет показывать те значения, которые определит Нацбанк. Режим «ЧПОК», или частично плавающего обменного курса, который выбрал регулятор, не соответствует официально заявленному режиму свободного плавания и поэтому прогнозировать курс или говорить о паритете не имеет смысла в данном контексте», — резюмирует Абилкасымов.

Напомним, ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых, а 28 октября Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорилось в сообщении Банка России.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,25% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.» — сказал председатель Нацбанка Ерболат Досаев.