Прокурора и следователя осудили за фабрикацию дел против сотрудников «финпола» в Алматы

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Осуждены прокурор и следователь, фабриковавшие дела против сотрудников департамента по борьбе с коррупцией, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы.

Так, бывший старший помощник генерального прокурора Куралбек Рахметов признан виновным по семи статьям УК РК.

«Рахметов признан виновным по части 2 статьи 28 – статье 415 (принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора или лица, осуществляющего досудебное расследование); части 1 статьи 414 (заведомо незаконное задержание); части 2 статьи 412 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления); пункту 3 части 2 статьи 146 (пытки); пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК», — сообщили в суде в среду.

В итоге Рахметов приговорен к семи годам лишения свободы.

При этом, так как в уголовном деле было много фигурантов и эпизодов, суд признал Рахметова невиновным и оправдал за отсутствием состава уголовного правонарушения по ряду эпизодов, попадающих под действие статьи 412, пункта 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) и статьи 415 УК РК.

Также сообщается, что бывший следователь Михаил Решетов осужден к 1,5 годам и семи дням лишения свободы по пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 274 УК РК, но оправдан по пункту «З» части 4 статьи 362 и части 2 статьи 412 УК РК за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения и недоказанностью его вины в совершении уголовного правонарушения соответственно.

Напомним, Рахметов и Решетов в составе межведомственной следственно-оперативной группы в 2015 году занимались расследованием уголовного дела бывшего начальника Алматинского департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Амирхана Аманбаева. В ходе следствия Рахметов выделил в отдельное производство три уголовных дела в отношении ряда лиц, в том числе финполовцев и налоговиков, с помощью которых генерал якобы проворачивал свои махинации. Позже три этих дела были объединены в одно. Но в итоге дело рассыпалось, а Рахметов и Решетов попали под уголовное преследование за фабрикацию дел, не имея достаточных доказательств вины подозреваемых.

Как сообщало МИА КазТАГ, в феврале 2017 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы к 14 годам лишения свободы был осужден бывший начальник Алматинского департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Амирхан Аманбаев. Бывшему финполицейскому были предъявлены обвинения по части 5 статьи 28 (пособничество), части 3 статьи 215 (лжепредпринимательство совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций), части 4 статьи 263 (создание либо руководство преступным сообществом совершенные лицом с использованием своего служебного положения), пунктам 1 и 3 части 4 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) (в редакции УК 2015 года), части 4 статьи 307 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), части 5 статьи 311 (получение взятки в особо крупном размере) (в редакции УК 1997 года) и другим. По уголовному делу проходили 36 подсудимых.