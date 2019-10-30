Аналитики: В ноябре доллар будет стоить Т386-389, а нефть – $54-66/барр

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ослабления тенге в ноябре ожидать не стоит, а курс сложится на уровнях Т386-389/$1, считает эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев.

«В целом, большого изменения курса не ожидаю. Очевидно, что тенге сильно перепродан по отношению к рублю и нефти, поэтому ослабления, думаю, ожидать не стоит. (…) Полагаю, в течение ноября при прочих равных условиях и отсутствии каких-либо сильных экономических шоков курс тенге сложится на уровнях Т386-389/$1», — сказал Бейсембаев.

Укрепления курса до своих нормальных, макроэкономически обоснованных значений, по его мнению, не допускает с начала года Национальный банк, а упавшая волатильность курса вызывает подозрения о полной контролируемости его движения, «на грани полной фиксации» финансовым регулятором.

Аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков предполагает сохранение курса тенге к доллару в коридоре Т387-391 при статистической инфляции 5,7-5,8%.

Он также констатирует факт заметного ослабления тенге при любой негативной новости и неохотного укрепления – на позитивных, и проведения Нацбанком скрытных интервенций для удержания инфляции в обещанных пределах.

Аналитик напоминает о летнем поручении президента Касым-Жомарта Токаева Нацбанку по принятию мер «по повышению транспарентности и доверия населения и бизнеса к проводимой курсовой политике» до 1 ноября и ожидает какого-то заявления Нацбанка, «после которого ситуация с курсом нашей валюты немного прояснится».

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что в ноябре «доллар США имеет все шансы оставаться в пределах Т383-392, евро – Т425-435, рубль – Т6,05-6,14», с влиянием на поведение тенге сырьевой составляющей и общего отношения глобальных инвесторов к риску. Видимых и острых рисков для тенге она сейчас не видит.

Эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов подчеркивает низкую волатильность тенге при удержании вблизи исторических минимумов и предполагает его движение в узком боковом коридоре Т386-390/$1.

Инфляция в ноябре начнет расти, считает Бейсембаев. Сезонный фактор в виде дешевеющих овощей и фруктов в октябре устранится. Директивное снижение цен на коммунальные услуги также постепенно сходит на нет. Ожидаемое повышение акцизов на бензин может сработать психологически, когда цены будут повышаться опережающими темпами.

«Полагаю, за октябрь мы получим рост инфляции на 0,1-0,2% до 5,4-5,5%. Этот рост продолжится и в ноябре, когда инфляция, скорее всего, сложится в районе 5,6-5,7%», — говорит эксперт.

Уровень инфляции в ноябре может сложиться вблизи 5,2-5,6%, предполагает Досов, отмечая негативное влияние на инфляцию динамики продовольственных товаров (+9,1%) и сдерживающее – непродовольственных товаров (до 5,4%) и платных услуг (до 0,7%).

Еще большее снижение инфляции – до 5,1-5,2%, прогнозирует Бодрова.

По ценам на нефть сильных изменений аналитики не ожидают. Ссылаясь на сложившееся хрупкое равновесие, Бейсембаев предполагает рост цены в ноябре еще до $64-66/барр, в пределах давно сложившегося диапазона.

Однако Досов считает, что «котировки нефти остаются весьма волатильными, поэтому диапазон колебаний в ноябре может быть более широким в пределах $54-66/барр».

Бодрова также ссылается на немногочисленность спекулятивных факторов и ожидает, что «баррель Brent в ноябре сохранится в пределах $57-63».

Сагындыков, ссылаясь на торговые переговоры между США и Китаем, подписание первого этапа соглашения по которым ожидается в Сантьяго на саммите АТЭС 16-17 ноября, на публикуемые отчеты о запасах нефти в США и решение ФРС по базовой ставке от 30 октября, возможное обострение ситуации на Ближнем Востоке и их влияние на котировки нефти, считает, что они позволят баррелю Brent удержаться в пределах $59-62 на фоне опасений замедления роста мировой экономики.