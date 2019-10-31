Идеология правящего режима: взгляд в прошлое 31.10.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 126 0 Асылбек Бисенбаев о казахской национальной идее Похожие материалы: Путепровод на Шамалгане намерены строить с применением режима особого регулирования Демократическую партию Казахстана решил создать Жанболат Мамай Слова министра Аймагамбетова о завершении 12-летнего обучения в 17 лет разъяснили в МОН Пособие для многодетных семей: что изменится в 2020 году Ни один медработник специально пациента убивать не будет