Бекетаев получил замечание за свой комментарий о полномочиях Токаева и Назарбаева – Карин

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Министр юстиции Марат Бекетаев получил замечание за свой комментарий о полномочиях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента Нурсултана Назарбаева, сообщил в интервью «Радио Азаттық» советник главы государства Ерлан Карин.

«Несмотря на то, что он (Бекетаев – КазТАГ) не извинился (за некорректный комментарий – КазТАГ), в тот день состоялось заседание, где ему было сделано замечание. Этого достаточно», — сказал Карин, подтвердив, что глава минюста ошибся.

Также политолог ответил на вопрос, может ли Токаев расформировать совет безопасности, согласно первой статье закона о совбезе.

«Конечно. Кто формирует, тот и распускает», — подтвердил Карин.

Напомним, 21 октября стало известно, что Токаев подписал поправки, расширяющие полномочия совбеза в вопросах кадровых назначений. Глава минюста Бекетаев дал свое видение указа, согласно которому последнее слово при кадровых назначениях остается за советом безопасности.

Позднее пресс-секретарь президента Берик Уали назвал комментарии главы минюста некорректными.

«Считаю некорректным комментарий министра юстиции. Возможно, под напором журналистов Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей», — прокомментировал Уали.