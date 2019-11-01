«ЕАЭС и Владимир Путин: чего ожидать после 2024-го?». «Наши чиновники стали «брать» реже, но больше». «Зерно Казахстана: увы, меньше, хуже и дороже». «Дочка «КазМунайГаза» наработала многомиллиардные долги, а «мама» готова их покрыть»

Сетевой Казахстан 1 ноября 2019г.

CAMONITOR . KZ . «ЕАЭС и Владимир Путин: чего ожидать после 2024-го?» — Политическую судьбу Владимира ПУТИНА после 2024 года, когда закончатся его полномочия на посту президента РФ, некоторые эксперты связывают с ЕАЭС, где ему прочат кресло председателя Высшего совета. И не просто «почетного», коим сегодня является Нурсултан НАЗАРБАЕВ, а уже фактического — с наделением соответствующими полномочиями. Однако для этого должна кардинально измениться сама организация, вплоть до трансформации в политический проект. О том, насколько реальны такие сценарии, мы попросили поразмышлять наших собеседников. Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Эти вбросы имеют характер зондажа общественного мнения». Айдар АМРЕБАЕВ, политический аналитик: «Это умозрительная конструкция, слабо коррелирующая с реальностью».

KP . KZ . «Наши чиновники стали «брать» реже, но больше» — В Казахстане за последние пять лет 75% привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию — это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. Об этом рассказал глава Агентства по противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ на коллегии ведомства. По его словам, с начала года зарегистрировано 2121 правонарушение, из них 1590 — коррупционные. При этом значительно выросла сумма установленного ущерба — 23,2 млрд. тенге. Это в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстанские законотворцы хотят спасти тысячи граждан от лудомании» — Казахстанские депутаты намерены загнать букмекерские конторы в игорные зоны. Этот закон давно назревал и, несомненно, поможет спасти тысячи наших граждан от лудомании. Букмекерские конторы работают круглосуточно. Как правило, в них можно увидеть молодых людей – так называемых домовых, которые уже давно все проиграли. По данным политолога Талгата КАЛИЕВА, в среднем каждый казахстанский лудоман задолжал 10 млн тенге. При этом в нашей стране насчитывается 350 тысяч игроков. В марте этого года Республиканский совет женщин потребовал от МВД закрыть букмекерские конторы. Оказывается, пристрастие к азартным играм становится причиной двух из пяти разводов.

CARAVAN . KZ . «#противсорисоч: вице-министр образования прокомментировала волну недовольства системой оценки знаний» — Вице-министр образования и науки РК Шолпан КАРИНОВА прокомментировала волну недовольства критериальной системой оценивания, поднятую в социальных сетях — По старой программе, например, во втором классе по русскому языку, было несколько видов оценивания. За весь учебный год было по шесть диктантов и сочинений, два изложения и одна контрольная работа. Итого – 15. Сейчас по обновленной программе осталось всего 12 СОР и СОЧ. Люди никак не могут понять того, что СОР и СОЧ – это все те же задания. Учитель сам определяет, в какой форме он должен проверить ученика: это могут быть и диктант, и сочинение, и изложение, и контрольная работа.

«Мелкий богатый скот: овцеводы пообещали накормить Казахстан» — Производители говядины не смогли накормить страну. Правительство теперь любит овцеводов. Министр сельского хозяйства пообещал им собственную “дорожную карту” и помощь государства.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Зерно Казахстана: увы, меньше, хуже и дороже» — Вполне возможно, что к концу года казахстанское зерно подешевеет (кроме большого урожая в Узбекистане, ожидается неплохой сбор в США) и потянет вниз стоимость муки. Однако есть фактор, препятствующий падению цены на зерно. Стоимость пшеницы (даже на внутреннем рынке) привязана к мировым ценам, которые исчисляются в долларах. Происходящее же в последние месяцы ослабление тенге может обнулить всё влияние корректировки мировых цен и на казахстанском рынке – зерно (а значит, и мука) останутся дорогими. Это приведет к очередному скачку цен на продовольственном рынке страны и, соответственно, росту инфляции. Перед Минсельхозом возникают, пожалуй, самые сложные вызовы последних пяти лет. Сможет ли ведомство адекватно ответить на них?

KAPITAL . KZ . «Мурат Темирханов: Рынок сам расставляет все на свои места» — Рынок беззалогового кредитования необходимо трансформировать, считают в Национальном банке РК. До конца 2019 года будут приняты меры, предусматривающие запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просрочкой свыше 90 дней. В интервью финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ рассказал, как эта и другие инициативы регулятора отразятся на рынке и почему с экономической точки зрения достаточно быстрый рост розничного кредитования «не должен вызывать серьезной озабоченности у власти».

«Казахстанские банки находятся в «осознанном» кризисе?» — Как известно, с начала августа Национальный банк Казахстана запустил проверку качества активов (AQR) 14 коммерческих банков, которую планирует завершить до конца текущего года. Предполагается, что по ее итогам будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер и оздоровлению банковской системы в среднесрочной̆ перспективе. Тем не менее международные наблюдатели уже оценивают размер дополнительного фондирования БВУ после проведения AQR в 1 трлн тенге. О том, какая ситуация сегодня складывается в банковском секторе и нужно ли государству продолжать его поддерживать.

EXCLUSIVE . KZ . «Чем мы хуже президента?» — Но сегодня речь о тех, кому за 40. Если исходить из того, что так называемых самозанятых у нас 2,3 млн. человек, то есть фактически каждый третий трудоспособный, то можно смело предположить, что примерно миллион граждан Казахстана между 40 и 65 годами долгие месяцы, а то уже и годы проводят в бесплодных поисках работы. Это пестрая социальная группа: сокращенные работники банков, нацкомпаний, закрывшихся малых и средних предприятий и т.д. Все они – еще очень энергичные люди, как правило, имеющие высшее образование и большой опыт работы. Но шансов найти работу у них ничтожно мало – возраст не тот, понимаете ли. Да, можно согласиться с доводами о том, что важнее трудоустроить молодежь, но не слишком ли большая роскошь разбрасываться сотнями тысяч людей, на чьих плечах Казахстан выстоял все эти не самые стабильные тридцать лет и которые, кстати, научили эти поколения, быть мобильными и гибкими?

365 INFO . KZ . «Самая низкая инфляция только на кладбище» — Чрезмерно высокая базовая ставка Нацбанка дурно влияет на всю экономику, считает экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ. Регулятор пытается напрямую сдержать рост инфляции, но Наурызбаев заявил, что делать это нужно по-другому. В качестве примера эксперт привел Федеральную резервную систему (ФРС) США. Наурызбаев и ранее неоднократно критиковал политику регулятора. Даже посвятил этой теме целый сериал в социальных сетях. Претензий много, но по данной теме главный тезис гласит, что нынешние ставки приводят к слишком дорогим для предпринимателей банковским кредитам. И в конечном итоге тормозят развитие экономики. Об этом эксперт рассказал в интервью нашему порталу.

«Дочка «КазМунайГаза» наработала многомиллиардные долги, а «мама» готова их покрыть» — ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», скандально известное хищениями, ликвидируют. Но списывать долги около 20 млрд тенге никто не собирается. Вроде бы на первых порах речь идет о 20 млрд тенге. И эту сумму КМГ, как единственный учредитель, готов вложить в ликвидируемую «дочку». Только в чем логика тратить такие безумные деньги на подчищение хвостов проблемного предприятия? Не лучше ли зафиксировать убытки и прекратить круговорот денег в системе? Мы полагаем, не проще. Потому что тогда начнутся вопросы к топ-менеджменту КМГ, который в годы хищений не доглядел за «дочкой». В «КазМунайГазе» работает целый департамент внутреннего аудита, в обязанности которого входит контроль за всеми структурными подразделениями нацкомпании. Как они проглядели такие убытки? В нацкомпании налицо кризис корпоративного управления.

VLAST . KZ . «А что, так можно было?» — Законодательство о блокировках с годами становится только жестче. Так, начиная с 2014 года, согласно новой статье в законе «О связи», блокировать сайты стало возможно во внесудебном порядке по решению генерального прокурора и его заместителей, а с 2016 года такие же полномочия предоставлены и уполномоченному органу. Таким образом, в Казахстане сайт могут заблокировать в судебном, административном, или произвольном порядке. При этом до конца непонятно как можно разблокировать сайт, попавший в реестр запрещенных. Кроме того, официально не публикуется, и информация о том какие сайты перестали быть доступными или то, что на них снова можно заходить. Неизвестно, бывает ли такое вообще. В октябре в истории интернет-цензуры Казахстана произошел беспрецедентный случай – впервые по запросу граждан разблокировали сайт. Первопроходцами стали активисты проекта Internet Freedom, благодаря которым в стране восстановился доступ к популярной музыкальной стриминговой платформе SoundCloud.

AZATTYQ . ORG . ««Спасибо системе за кастрированность казахстанских СМИ». Разговор с YouTube-блогером» — За что создатель youTube-канала «За нами уже выехали» Дмитрий ДУБОВИЦКИЙ благодарит казахстанскую политическую систему? Почему он призывает «не бояться» и при этом не считает себя смелым? Мы пригласили блогера в студию подкаста «В поиске свободы».

««Приходят не от хорошей жизни». Стихийная «биржа» на обочине» — Ищущие поденную работу люди рассказывают, что предпочитают зарабатывать по 100–120 тысяч тенге в месяц через стихийную «биржу труда», а не идти на предлагаемую властями работу. В центре занятости Шымкента говорят, что «им неизвестно, на что живут более 39 тысяч трудоспособных граждан».

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