Америка создала Аль-Каиду и террористическую группировку ИГИЛ

Тот факт, что за Соединенными Штатами тянется длительная и бурная история поддержки террористических группировок, способен удивить только тех, кто смотрит новости и игнорирует историю

Газета Economic Times опубликовала статью генерал-лейтенанта Дипендры Сингха Худы, руководившего в недавнем прошлом Северным командованием индийской армии, под названием «Syria shows us global war on terror is a myth» — «Сирия убедила нас в том, что глобальная война против терроризма является мифом».

В ней говорится так: «Когда в 2011 году в Сирии разразилась гражданская война, появилось множество повстанческих группировок. В первые годы войны наиболее успешно действовал Фронт ан-Нусра, известный также как Джабхат ан-Нусра, который в декабре 2012 года был включен Соединенными Штатами в перечень иностранных террористических организаций. Однако это не помешало американскому правительству поставлять оружие ан-Нусре, руководствуясь своей целью по свержению режима Башара Асада.

В статье, опубликованной изданием Global Research 2 октября 2016 года, приводится такое высказывание командира одного из подразделений Фронта ан-Нусра по имени Абу Аль-Эзз: «Да, США поддерживают оппозицию [в Сирии], но не напрямую. Они поддерживают страны, которые оказывают нам помощь… когда Джабхат ан-Нусра был взят в окружение, у нас тут находились офицеры из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Израиля и Америки… Эксперты по части использования спутников, ракет, разведывательных и тепловизионных камер».

Руководствуясь целями ведения борьбы против Исламского Государства, YPG (Yekîneyên Parastina — Отряды народной самообороны) в 2015 году инициировали формирование SDF (Syrian Democratic Forces – «Сирийских демократических сил») и приняли на себя в их составе ведущую роль. Эта организация была самым верным союзником Америки в ее войне с ИГИЛ. Она сыграла важнейшую роль в выдавливании отрядов Исламского Государства из его основных опорных пунктов. В том числе — из Ракки, сирийской столицы ИГИЛ. Курдские боевики также сыграли ведущую роль при штурме Багхуза, взятие которого в 2019 году ознаменовало конец территориального правления Исламского Государства.

Турция всегда была против того, что США вооружали курдских повстанцев. Вывод Трампом американских войск из Сирии предоставил президенту Эрдогану возможность направить свои вооруженные силы против SDF.

«Сирийские демократические силы», потерявшие 11 тысяч бойцов в битвах с ИГИЛ, сейчас оказались в полной изоляции. И это может благоприятствовать возрождению Исламского Государства».

Издание Global Research опубликовало материал политолога Гарикая Ченгу, являющегося научным сотрудником Института Дю Буа при Гарварском университете, под названием «America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group» — «Америка создала Аль-Каиду и террористическую группировку ИГИЛ»

В нем излагается следующее: «Тот факт, что за Соединенными Штатами тянется длительная и бурная история поддержки террористических группировок, способен удивить только тех, кто смотрит новости и игнорирует историю.

Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) раньше носило другое название — Аль-Каида в Ираке. После 2010 года группировка провела ребрендинг и переориентировала свои усилия на Сирию.

По сути, в Сирии ведутся три войны: одна — между правительством и повстанцами, другая — между Ираном и Саудовской Аравией, а третья — между Америкой и Россией. Именно эта самая третья разновидность вооруженного противоборства, которую можно назвать новой «холодной войной», и подвигла политиков США к принятию на себя риска, связанного с поставками вооружений исламистским повстанцам в Сирии, ибо сирийский президент Башар Асад является ключевым союзником России.

К вящему удивлению (наблюдателей), многие из этих сирийских повстанцев теперь оказались боевиками ИГИЛ, которые демонстративно размахивают штурмовыми винтовками M16 американского производства.

В последний раз Иран совершил вторжение на территорию другой страны в 1738 году. С момента обретения независимости в 1776 году США участвовали в более чем 53 военных интервенциях и экспедициях. Иран явно не представляет угрозы региональной безопасности, вопреки устрашающей риторике западных СМИ, призванной убедить вас в реальности такой опасности. Угроза региональной безопасности исходит от Вашингтона».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.